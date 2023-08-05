Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Dev Tablo Yapımına Başlandı

İstanbul temalı dev tablonun yapımına başlandı. Tablonun tamamlanması planlanan tarih ise 29 Ekim. Ressam Alev Özas tarafından yapılan tablo, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvuru yapıldı. Tablonun tamamlanıp satılmasının ardından elde edilen gelir kimsesiz çocuklara bağışlanacak.