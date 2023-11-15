Cumhuriyetimizin 100. Yılında Devlet, Ebed, Müddet Kitabı Yayınlandı

Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel olarak hazırlanan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık serüvenini okuyucuya sunan 'Cumhuriyetimizin 100. Yılında Devlet, Ebed, Müddet' isimli kitap, Yeditepe Üniversitesi Yayınevi'nden çıktı.

Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan öncülüğünde, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tülay Alim Baran ve Müdür Yardımcısı Dr. Burcu Özbay tarafından yayına hazırlanan kitap, Cumhuriyet tarihinin satır başlarını büyük bir titizlikle bir araya getiriyor. Kitap, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile başlıyor. Cumhuriyetin ilanından Devrim Yasalarının kabulüne, hilafetin kaldırılmasından tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasına, İzmir İktisat Kongresi'nden İş Bankası ve fabrikaların açılışına kadar Cumhuriyetin ilk yıllarına dair pek çok gelişmenin anlatıldığı kitap, Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanan önemli gelişmeleri yıl yıl okuyucuya aktarıyor. Tüm arşivler titizlikle taranarak oluşturulmuş kitap, eşsiz bir tarihi kaynak niteliği taşıyor.

DALAN: ATATÜRK EBED MÜDDET GELENEĞİNİ SÜRDÜRMÜŞTÜR

Kitabın önsözünü yazan Bedrettin Dalan, Mustafa Kemal'in, bir subayı olarak yer aldığı çöken devletin yerine Türkiye Cumhuriyeti devletini kurarak "Ebed Müddet" olma geleneğini sürdürdüğünü belirtiyor. Dalan, şöyle devam ediyor:

"Çünkü tarihin hiçbir yerinde Türkler devletsiz kalmamış, hep var olmuştur. Var olmaya da devam edecekler. Şu anda Türk milleti varsa, dünyadaki Türk devletleri varsa Anadolu'da kurulmuş olan modern Türkiye Cumhuriyeti'nin ışığı sayesinde olmuştur. 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır' diyen Atatürk'ün bu sözleri devletin devamlılığı konusundaki Türk töresinin de kristal hale gelmiş şeklidir."

BARAN: MUSTAFA KEMAL BU ÜLKENİN EN BÜYÜK ŞANSIDIR

Prof. Dr. Tülay Alim Baran da "1923 yılı ile birlikte müjdelenen yeni hayatımızın en güzel ifadesi olan Cumhuriyetimizle 100 sene önce olduğu gibi bugün de gurur duyuyoruz. Geleceğimizin de ancak Cumhuriyet'in kavrayıcı, eşitlikçi, onurlu koruyuculuğu ile emin ve sağlam bir şekilde inşa edilebileceğini biliyoruz" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Tülay Alim Baran, kitabın hazırlık sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Elinizde bulunan bu kitap ile bize armağan edilen Cumhuriyet'in 100 yıllık sürecinin satırbaşlarına değinmeye çalıştık. Bilgileri bir araya getirirken en büyük zorluk, yeni kurulmuş ve uzun yıllar devam etmiş savaşların yorgunu bir ülkenin hayatının her alanına değmiş, onu değiştirmiş, yüceltmiş gelişmeleri kısaltmak oldu. Çok sayıda gelişmenin ve başarının içinden makaleye dönüştürülecek konu seçimi yaparken de zorlandık. Hafızalarımızı tazelemeyi amaçlayan bu çalışma sürecinde elde edilen başarıları, sanatta, sporda, eğitimde, sağlıkta, hukukta, dış politikada atılan adımları, Türk kadınının yükselişinin örneklerinin çokluğunu görmek, bir ülkenin, bir ulusun modern değerlerle donatılmış olarak nasıl inşa edildiğini izlemek, yeniden ve yeniden Cumhuriyet'e şükran duymamızı sağladı. Konuşacak, yazacak ne kadar çok güzel işin ve konunun olduğunu bir kere daha görürken söyleyebileceğimiz ilk ve son söz Mustafa Kemal'in bu ülkenin en büyük şansı olduğudur."