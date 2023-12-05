"Cumhuriyete Doğru" Erzurum'da sahnelendi

ERZURUM - Milli Eğitim Bakanlığı'nın Cumhuriyetimizin 100. yılı projeleri hazırlanan "Cumhuriyete Doğru" adlı tiyatro oyunu Erzurum'da sahneye koyuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Cumhuriyetimizin 100. yılı projeleri kapsamında Vakıfbank sponsorluğunda hazırlanan "Cumhuriyete Doğru" adlı tiyatro oyunu 25 Kasım Cumartesi günü dev sanatçı kadrosu ile Ankara MEB Şura Sahnesi'nde perdelerini açtıktan sonra, milli mücadelenin başlangıcının sembollerinden olan Samsun'dan başladığı turnesine devam ediyor. "Cumhuriyete Doğru" oyunu Erzurum durağında Devlet Tiyatroları'nda sahnelendi ve oyun ayakta alkışlandı.

Tarihsel gerçeklere dikkat edildi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türk Milleti'ni arkalarına alıp Milli Mücadele'yi başlatarak Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl kurduklarını gözler önüne seren bu tiyatro eseri Bora Severcan tarafından yazıldı ve yönetildi. Koreografide Özgür Adam İnanç ve Serhat Güdül'ün imzaları bulunan tiyatro oyununun orijinal müzikleri ise Selim Atakan tarafından bestelendi. Oyunun orijinal müzikleri olarak Mehmet Akif Ersoy'un Birlik şiiri ve sözleri İbrahim Sarıtaş'a ait olan Cumhuriyet Marşı özgün bestelerle yine Selim Atakan tarafından bu proje için özel olarak hazırlandı. Proje yapımcılığını Volkan Severcan üstlenirken, proje danışmanlığını ise Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş yaptı. Oyunun yazımı aşamasında tarihsel gerçekliklerin doğru yansıtılması için Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan 15 kişilik bir arşiv araştırması ekibi çalıştı.

Milli mücadele adım adım anlatıldı

110 kişilik dev bir sanatçı kadrosu ile Başrollerini Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Levent Özdilek, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan'ın paylaştığı oyun, milli mücadelemizi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki kahramanlık hikayesini anlatıyor. Oyun bir öğretmenin şehitliği ziyaret ederek 10 yaşındaki öğrencisi Ali'ye, Cumhuriyetimizin nasıl ilan edildiğini anlatması ile başlıyor. Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni kurması ile devam eden süreçte, Milli Mücadele kahramanlarının ve Türk Halkı'nın tek yumruk oluşu ve kanlarının son damlasına kadar savaşarak milli mücadeleyi nasıl kazandığı konu ediliyor. Tiyatro oyunu, Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni ilan edişi ile tamamlanıyor.

Tiyatroyu yazan ve yöneten Bora Severcan, gazetecilere, oyunun Büyük Önder Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara'ya gelişi, TBMM'nin açılışı ve Kurtuluş Savaşı ile Cumhuriyet'in kuruluşunu konu aldığını söyledi. Herkesin keyifle, gururla ve gözyaşları içesinde izleyeceği bir tiyatro oyunu olduğunu bildiren Severcan, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Çünkü bu projenin mimarı olarak bize çok büyük bir destek verdi, çok iyi bir oyun hazırlamamıza olanak sağladı. Oyunumuz Ankara'da başladı, akabinde Samsun, Ordu ve Trabzon'da sahnelendi. Bugün Erzurum'dayız, Sivas ve Tokat'a gideceğiz. 11 Aralık'ta İzmir, 18 Aralık'ta İstanbul'da oynayıp 26'sında tekrar Ankara'da oynamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı. Tiyarto oyununa, Milli Eğitim Bakan Danışmanı Doç. Dr. İbrahim Sarıtaş, Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, öğretmenler ile vatandaşlar katıldı.