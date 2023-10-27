Cumhuriyet'in 100. yılında 10 kadın tanığı

Anadolu Ajansı ekibi, Cumhuriyet'in asırlık tanığı 10 kadını fotoğraflayıp görüntüledi.

Anadolu Ajansının (AA) Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı dosya haberler kapsamında bu haberde, 100 yaşını aşmış 10 kadın ile yapılan söyleşiye yer verildi.

AA ekibi, bu kapsamda, Malatya'dan 109 yaşındaki Fatma Göçer, 107 yaşındaki Emine Yeşil, 106 yaşındaki Güllü İçli, 108 yaşındaki Hafi Can, 101 yaşındaki Sultan Kaya ve 101 yaşına giren Zeliha Boyraz, Eskişehir'den 104 yaşındaki Elife Gündüz ve 108 yaşındaki Meryem Şan, Ankara'dan 101 yaşındaki Ümmügülsüm Gürsoy ve Erzurum'dan 101 yaşındaki Aliye Göker'i fotoğraflayıp görüntüledi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaşayan 109 yaşındaki Fatma Göçer, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıp, "Atatürk iyiydi, Allah razı olsun." dedi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Oluklu Mahallesi'nde 1922 yılında dünyaya gelen, 7 çocuk annesi Sultan Kaya ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü çok sevdiğini ifade ederek, "Atatürk'ü hatırlıyorum, bizi o kurtardı. Aklıma az geliyor, keşke sağlığında gidip görseydik. Bugünlere onun sayesinde ulaştık. İyi ki bu ülkeyi kurtardı." diye konuştu.

Aynı ilçeye bağlı Aşağıköy Mahallesi'nde 107 yaşındaki, 6 çocuk, 35 torun sahibi Emine Yeşil, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü görmediğini söyledi.

"Anıtkabir'e götürseler giderim, dua ederim"

Yeşilyurt ilçesinde yaşayan 101 yaşındaki Zeliha Boyraz, Atatürk'ü yaptıklarıyla bildiğini dile getirerek, "Atatürk'ü görmedim ama adını duydum, güzel işler yapmış. Allah ondan razı olsun. Beni Anıtkabir'e götürseler giderim, dua ederim." ifadesini kullandı.

Battalgazi ilçesinde 1915'te dünyaya gelen, 8 çocuk, 30 torun sahibi Hafi Can ile Yeşilyurt ilçesinde 106 yaşına giren, 6 çocuk, 28 torunu olan Güllü İçli de geçmişe dair anılarını anlattı. Can ve İçli, gençlik yıllarının zorluklarla geçtiğini belirtti.

"Atatürk öldüğünde dünya kara yasa girdi"

Eskişehir'in Alpu ilçesinde yaşayan ve 5 oğul, 3 kız çocuk sahibi 104 yaşındaki Elife Gündüz, Atatürk'ü çok sevdiğini vurguladı.

Gündüz, "Allah ondan razı olsun. Kemal'ime kurban olurum. Atatürk öldüğünde dünya kara yasa girdi. Aşık Veysel, Atatürk'ün arkasından çok maniler söyledi. Atatürk'ün mekanı cennet olsun." şeklinde konuştu.

Günyüzü ilçesinde 108 yaşındaki, 4 kız, 2 erkek çocuk sahibi Meryem Şan da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün öldüğü 10 Kasım 1938'e ilişkin anısını aktararak, "Annem caminin önünde ağladı." dedi.

"Ölüm haberini aldığımda kayısı ağacına yaslanıp ağladım"

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde dünyaya gelen ve Ankara'da yaşayan 2 çocuk, 4 torun sahibi 101 yaşındaki Ümmügülsüm Gürsoy, hayatı boyunca Atatürk'ü görmeyi çok istediğini ancak hiç yakından görme fırsatı bulamadığını belirterek, "Atatürk'ün ölüm haberini aldığımda çok üzüldüm. Hiç unutmam bir kayısı ağacına yaslandım ve saatlerce ağladım." diye konuştu.

Atatürk, çocukken yanağını sıkmış

Atatürk'ün çocukken sevip yanağını sıktığı Erzurumlu 101 yaşındaki Aliye Göker, Büyük Önder'e özlemini evinde bulunan fotoğraflarıyla gideriyor.

Erzurum'daki silah fabrikasında tüfeklerin dipçiğini yapan babasının bir gün, iş yerine Atatürk'ün geleceğini söylediğini anlatan Göker, şöyle konuştu:

"Ben de gitmek istedim ama babam 'Olmaz, fabrikaya çocuk almazlar' dedi. Ben de ağlayıp sızladım ve sonunda babam beni götürdü. Gittik fabrikaya, Atatürk geldi, beni sevip, yanağımı sıktı. Bana 'Sen buraya neden geldin?' dedi. Ben de ona 'Seni görmeye geldim' dedim. Bana 'Sen beni nerden tanıyorsun?' deyince, ona 'Babam seni her zaman anlatırdı, o bizim paşamız' derdi. Ben de anlatılanlarla seni seviyordum. Ağlayınca babam da beni getirdi' dedim. O da bana 'Aferin' diyerek, yanağımı sıktı. Öldüğü zaman babamdan çok ağladım. Atatürk'ün fotoğraflarını saklıyorum. Babam fotoğrafını alçıdan yaptırmıştı, duvara asıyorduk."