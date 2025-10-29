Cumhuriyet Bayramı İçin Burdur'da Coşkulu Konser

ANTALYA Devlet Senfoni Orkestrası tarafından Burdur'da Cumhuriyet Bayramı Konseri verildi.

Kültür Merkezi'ndeki konseri Vali Tülay Baydar Bilgihan, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih, Garnizon Komutanı Albay Metin Çelebi, Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı ile çok sayıda Burdurlu izledi. Konserde Şef Anıl Edebale yönetimindeki orkestrada solist Devrim Demirel'in seslendirdiği eserler büyük alkış aldı. Konser sonunda Vali Tülay Baydar Bilgihan, katılanların Cumhuriyet Bayramını kutladı. Baydar Bilgihan, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Utku Kapcı ile orkestra şefi Anıl Edebale ve Solist Devrim Demirel'e çiçek ve plaket takdim ederek teşekkür etti.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Utku Kapcı, "Burdur'da uzun zaman sonra valimizin himayelerinde çok güzel konser verdik. Halkımızın ilgisi güzeldi. Coşkuyla marşlarımızı söyledik. Antalya Sevlet Senfoni Orkestrası olarak Burdur'da bulunamktan çok memnunuz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde tekrar konserlerimiz gerçekleşir" dedi.