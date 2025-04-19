Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi

Şafak vakti bu fotoğraf ile duyuruldu! 3'ü de Türkiye'ye getirildi
Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı

Tutuklanan daire başkanının kasasından külçe külçe altın çıktı
Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti

Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti

Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti

Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Neşet Ertaş'ı Anma Konseri'nde Sahne Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Neşet Ertaş'ı anma konserinde elektro bağlama çalarak ustanın türkülerini seslendirdi. Konserde Dede'nin sahne performansı büyük beğeni topladı.

IĞDIR Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Neşet Ertaş'ı Anma Konseri'nde elektro bağlama çalıp, büyük ustanın 'Gel Sevelim' ve 'Yandı Bağrım' türkülerini seslendirdi.

Iğdır Valiliği tarafından 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş'ı anmak için konser düzenlendi. Vali Ercan Turan, kent protokolü ve çok sayıda davetlinin katıldığı konserde Neşet Ertaş'ın türküleri seslendirildi. Büyük ustanın türkülerle anıldığı konserde Iğdır'ın Kırşehirli olan Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede de sahne aldı. Elektro bağlamasıyla Ertaş'ın 'Gel Sevelim' ve 'Yandı Bağrım' türkülerini seslendiren Başsavcı Dede, büyük ustayı andı. Dede'nin sahne performansı izleyenlerin beğenisini topladı.

Haber-Kamera: Özkan AYDIN / IĞDIR,

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.