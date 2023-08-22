Çukurova Belediyesi ve Adana Tabip Odası İş Birliğiyle Kültür Sanat Merkezi Yapılacak

Çukurova Belediyesi ile Adana Tabip Odası ortak proje hazırlayarak Adana'ya önemli bir kültür sanat merkezi kazandırmak konusunda anlaşmaya vardı. Kültür sanat merkezine, Cumhuriyet'in 100. Yılı olması dolayısıyla '100. Yıl Kültür Sanat Merkezi' adı verilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Çukurova Belediyesi ile Adana Tabip Odası iş birliğiyle ATO binasına konferans salonu, kütüphane, ders kafe, sergi salonundan oluşan bir kültür merkezi yapılacak. Kültür sanat merkezine, Cumhuriyet'in 100. Yılı olması dolayısıyla "100. Yıl Kültür Sanat Merkezi" adı verilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Çukurova Belediyesi ile Adana Tabip Odası ortak proje hazırlayarak Adana'ya önemli bir kültür sanat merkezi kazandırmak konusunda anlaşmaya vardı. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana Tabip Odası'nı ziyaret ederek, Oda Başkanı Dr. Selahattin Menteş ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü. Görüşmeye Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten de katıldı.

ATO yönetimi ile birlikte önce binayı gezen Başkan Çetin, yeni yapılan Adana Tabip Odası binası içesinde konferans ve sergi salonu, ders kafe ve kütüphane yapılması konusunda proje hazırlanabileceğini söyledi. Adana'nın böyle bir merkeze ihtiyacı olduğunu belirten Çetin, bu konuda Adana Tabip Odası ile ortak proje geliştirmekten mutlu olacağını kaydetti. Çetin, şöyle konuştu:

"Bu projeyi en kısa sürede hazırlayıp hayata geçirmek istiyoruz. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. Yılı olması dolayısıyla kültür sanat merkezine 100. Yıl Kültür Sanat Merkezi adı verilmesi uygun olur. Açılışını da belediyemizin 10'uncu toplu açılış töreninde gerçekleştiririz."

Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Selahattin Menteş de Çukurova Belediyesi ile ortak projede yer almanın kendilerini de mutlu edeceğini dile getirdi. Olumlu yaklaşımı için Çetin'e teşekkür eden Dr. Selahattin Menteş, "Hem üyelerimizin hem de Adanalıların yararlanacağı bir kültür sanat merkezi yapımı büyük bir eksikliği gidecektir" dedi.