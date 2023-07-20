Çubuk Sanat Atölyesi Kursiyerleri Doğada Resim Yaptı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sanat atölyesi kursiyerleri, Çubukabad Parkı ve Festival Alanı'nda resim yaptı.

"Köylü ressam" mahlasıyla tanınan ressam Halil Basri Uluğ önderliğinde düzenlenen programa 15 sanatsever katıldı.

Halil Basri Uluğ, gazetecilere yaptığı açıklamada, kursiyerlerle doğada resim yapmanın keyfini yaşadıklarını söyledi.

Çubuk Belediyesince eski bir konakta kurulan Çubuk Sanat Atölyesi'nde çalışmalarının sürdüğünü aktaran Uluğ, şöyle dedi:

"Kursiyer sayımız her geçen gün artıyor. Şu anda 150'nin üzerinde kursiyerimiz var. Burada kara kalem çalışmalarıyla başlıyoruz sulu boya, yağlı boya, akrilik gibi değişik tarzlarda ve metotlarda çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de sanat atölyemize katılan yetişkin kursiyerlerimiz ile doğada bir resim çalışması yapmak istedik. Herkes çok memnun oldu. Sanatseverlerimiz doğadan esinlenerek yeni eserler çıkartıyorlar. Bu atölye yapılan çalışmalar Çubuk'ta bir ilk. İlgi de çok yoğun. Dolayısıyla Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'a, bu sanat atölyesinin açılmasına sebep olanlar herkese teşekkür ediyoruz."