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CSO Ada Ankara'da KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümüne özel konser verildi

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CSO Ada Ankara'da KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümüne özel konser verildi
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KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü için CSO Ada Ankara'da özel konser düzenlendi. Konserde sahne alan Tuğrul Enver Töre ve Sermin Dikmen Töre, Rauf Denktaş'ın seslendirdiği 'Benim İki Bayrağım Var' şiirini ilk kez marş olarak seslendirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla CSO Ada Ankara'da özel konser düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü ile KKTC Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) işbirliğinde gerçekleştirilen konser, CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da müzikseverlerle buluştu.

KKTC'nin kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan konserde, KKTCDOB Genel Sorumlusu ve Genel Sanat Yönetmeni bariton Tuğrul Enver Töre ve KKTCDOB Yardımcı Sanat Yönetmeni soprano Sermin Dikmen Töre sahne aldı. Sanatçılara piyanoda Esra Poyrazoğlu Alpan eşlik etti.

Türk ve Kıbrıs Türk müziğinden eserlerin yer aldığı konserde, "Mağusa Limanı", "Ne Seni Sevindim Ne de Yuvamı", "Yine de Şahlanıyor", "Düşlerimin Toprağı", "Yemen Türküsü" ve "Sır" seslendirildi.

Programda ayrıca "Sabahın Seherinde", "Çiftetelli", "Dillirga", "Yeniden Doğmak" ve "Al Yemeni Mor Yemeni" eserlerine de yer verildi.

Töre çifti, şair Mustafa Kayabek'in yazdığı ve merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın seslendirdiği "Benim İki Bayrağım Var" şiirini, Ali Hoca'nın bestesiyle marş olarak ilk kez seslendirdi.

Konsere Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Can Atilla, Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Demet Gökalp, besteci Turgay Erdener ve sanatseverler katıldı.

Kaynak: AA
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