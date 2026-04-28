Coşkunöz Holding'de geleneksel resim şenliği coşkusu

Coşkunöz Holding tarafından, çalışanlarının çocuklarına yönelik olarak her yıl geleneksel olarak düzenlenen Resim Şenliği, bu yıl da çocukların hayal gücünü ön plana çıkardı.

Bu yıl "Hayal Dağımın Zirvesi Beni Nereye Götürür?" temasıyla gerçekleştirilen etkinlik, minik ressamların hayallerini renklerle ifade ettiği özel bir buluşmaya dönüştü. Resim Şenliği'ne katılan çocukların hayallerini yansıttıkları eserler, Coşkunöz Holding tarafından oluşturulan dijital resim sergisinde yayınlandı. Dijital sergide yer alan eserlerin sahipleri olan çocuklar, aynı zamanda kendileri için özel olarak planlanan bir sanat etkinliğine davet edildi.

Bir sanat merkezinde, uzman sanat eğitmenleri eşliğinde düzenlenen etkinlikte çocuklar, tuval boyama, obje boyama ve ahşap boyama atölyelerine katılarak farklı teknikler ve materyallerle çalışma fırsatı yakaladı. Sanatı deneyimleyerek öğrenmenin keyfini yaşayan çocuklar, hayal dünyalarını özgürce ifade etti.

Etkinlik, çocukların yanı sıra aileleri için de keyifli, ilham verici ve anlamlı bir deneyim sundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı