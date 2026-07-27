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Çorum'da Türk çoban köpekleri ırk standartları yarışması yapıldı

Çorum'da Türk çoban köpekleri ırk standartları yarışması yapıldı
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Çorum Belediyesi tarafından 38. Uluslararası Çorum Hitit Fuarı ve Festivali kapsamında düzenlenen Çorum Promama Türkiye Şampiyonası’nda Türk çoban köpekleri ırk standartlarına göre değerlendirildi.

Çorum Belediyesi tarafından 38. Uluslararası Çorum Hitit Fuarı ve Festivali kapsamında düzenlenen Çorum Promama Türkiye Şampiyonası'nda Türk çoban köpekleri ırk standartlarına göre değerlendirildi.

Çorum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehitler Parkı Amfi Tiyatro Alanı'nda, Uluslararası Avrasya Köpek Irkları (Kinoloji) ve Sokak Köpeklerini Koruma Geliştirme Federasyonu (AVKIF) ile Dünya Anadolu Köpekleri Kinoloji Derneği (WAD) işbirliğiyle düzenlenen yarışmada Ankara, Kırıkkale, Amasya, Konya, Samsun, Tokat, Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Çorum'dan gelen yetiştiricilerin katılımıyla yaklaşık 100 köpek, 9 farklı kategoride değerlendirildi.

Etkinlikte Akbaş, Kangal, Boz Çoban Köpeği, Malaklı, Karadeniz Çoban Köpeği, Haymana Karası, Iğdır Finosu, Arabacı Polisi, Türk Tazısı ve diğer yerli köpek ırkları, uzman hakemler tarafından incelendi.

Derece elde eden köpekler, yıl sonunda gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası Büyük Finali'ne katılmaya hak kazandı.

Etkinliğe katılan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Türkiye'nin yerli köpek ırklarının önemli bir kültürel değer olduğunu bildirdi.

Çorum'un tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğası ve tüm canlılarıyla değer taşıdığını belirten Aşgın, "İnsanıyla, doğasıyla, ağacıyla, kuşuyla, köpeğiyle bu vatanın ayrılmaz bir parçasıyız. Taşımız da toprağımız da çiçeğimiz de böceğimiz de kıymetlidir. Elbette köpeklerimiz de kıymetlidir." ifadelerini kullandı.

Yarışmada yer alan köpeklerin yerli ırklar olması nedeniyle ayrı bir öneme sahip olduğunu anlatan Aşgın, şunları kaydetti:

"Bu yarışmada yalnızca köpekler değil, onları büyük bir emekle yetiştiren insanların sabrı ve gayreti de değerlendiriliyor. Bana göre bütün köpeklerimiz birincidir. Yarışmanın kazananı ise emeğe gösterilen saygıdır."

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren köpeklerin yetiştiricilerine madalya ve kupaları verildi.

Kaynak: AA
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