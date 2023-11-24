Çorum'da Cumhuriyetin İlk Yıllarında Fotoğraf Sergisi Açıldı

Çorum'da, Cumhuriyetin ilk yıllarına ait fotoğrafların yer aldığı bir sergi açıldı. Sergide, daha önce yayınlanmamış Çorum fotoğrafları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Açılış törenine birçok önemli isim katıldı.

Çorum'da, "Cumhuriyetin ilk yıllarında Çorum Fotoğrafları Sergisi" açıldı.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın katkılarıyla, 11. Kütap Kültür Günleri kapsamında Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi Fuaye Salonu'nda açılan sergide Çorum'un daha önce yayınlanmamış fotoğrafları vatandaşların beğenisine sunuldu.

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Hatice Yıldırım'ın akademik danışmanlığındaki sergi için açılış töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dairesi Başkanı Vahap Sayın, serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Arşivi Dairesi'nin dünyanın sayılı, Türkiye'nin ise en büyük arşivi olduğunu söyledi.

Sayın, "Bugün bağımsızlığını kazanmış 40'tan fazla devletin arşivi, bizim devlet arşivimizdedir. Ayrıca 3 kıtanın belgeleri bizde yer almaktadır. Açılışını yaptığımız sergide, arşivimizdeki Çorum fotoğrafları yer almaktadır. Çorum ile ilgili arşivimizde binlerce belge bulunmaktadır." dedi.

Açılış törenine Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de katıldı.

Sergi 3 Aralık'a kadar gezilebilecek.