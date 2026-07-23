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Çorum'da 38. Hitit Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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Çorum'daki 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali'nde 5 il ve 6 ülkeden halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Aşıklar konseri düzenlenirken, 24 Temmuz'da yemek yarışması ve Soner Sarıkabadayı konseri olacak.

Çorum 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali, çeşitli etkinliklerle devam etti.

Festival kapsamında Türkiye'den 5 il ve 6 ülkeden Çorum'a gelen halk oyunları ekipleri, Pir Baba Parkı, Hürriyet Meydanı, Millet Bahçesi ve Bedesten'de gösteri sundu.

Halk oyunları gösterilerinin ardından farklı illerden gelen aşıkların sahne aldığı Aşıklar Konseri düzenlendi.

Festival kapsamında 24 Temmuz Cuma günü ise yemek yarışması, Uluslararası Resim Çalıştayı Söyleşisi ve Sergisi, halk oyunları gösterisi ile Soner Sarıkabadayı konseri gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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