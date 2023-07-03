Cirit Gösterisinde İzleyicilere Sopalar İsabet Etti, 3 Kişi Yaralandı

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen, 'Geleneksel Kültür Sanat ve Bal Festivali'nde düzenlenen cirit gösteri maçında, sporcuların attığı sopalar 3 izleyicinin kafasına isabet etti. Yaralanan 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Müsabaka anında ciritçilerden biri dengesini kaybedip, atından düşerken, bir diğeri de atın kontrolünü sağlayamayıp izleyicilerin arasından dışarı çıkarak korku dolu anlar yaşattı.

Şenkaya ilçesinin çam ormanları ile kaplı Şirankes mesire alanında düzenlenen Geleneksel Kültür Sanat ve Bal Festivali'ne Erzurumlu olan eski İçişleri Bakanı, AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Vali Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Şenkaya İlçe Kaymakamı Malik Çalışır, Belediye Başkanı Yavuz Bedir, çok sayıda davetli ve birçok kişi katıldı. Festivalin açılış konuşmalarından hemen sonra davetliler yöresel sanatçıların söylediği türküler eşliğinde halay çekti. Protokolün bulunduğu alana gelen atlı ciritçiler Efkan Ala ve Okay Memiş'e bayrak hediye etti. Bir süre daha festivale eşlik eden protokol ilçeden ayrıldı. Cağ kebapların kurulduğu, mangalların yakıldığı ve dev semaverde çayların demlendiği festivalde sıra cirit oyununa geldiğinde katılımcılar, gösteri maçının yapılacağı alana gitti. Geçen yıl yaşanan bazı kazalar nedeniyle bölgede önlem alan jandarma, çevredekilerin sahayı belirleyen güvenlik şeridinin en az 5- 10 metre uzağında durması istedi ve sık sık uyarıda bulundu. Tüm uyarılara rağmen sahayı belirleyen şeridin hizasından maçları izleyenler kazaya neden oldu.

Yaklaşık 30 dakika süren cirit gösteri yaralanmaların artması üzerine sona erdi. Ardında festivaldekiler yeniden konser alanına giderek, eğlendi.