Çin Seddi Müzesi, Kültürel Kalıntılar Aramaya Başladı

Çin Seddi Müzesi, Çin Seddi'nin kültürel mirasının araştırılması, toplanması ve korunmasını teşvik etmek amacıyla kültürel kalıntılar aramaya başladı. Müze, Çin Seddi'nin inşasını ve gelişimini yansıtan objeler, fotoğraflar, belgeler ve inşaat aletleri gibi kalıntıları toplamayı hedefliyor. Ayrıca müze, Çin Seddi ile ilgili önemli olayları, kişileri ve eserleri belgeleyen fiziksel kanıtların yanı sıra ilgili yayınları da arıyor. Müze, 2022'nin Nisan ayından bu yana yenileme çalışmaları nedeniyle kapalı tutulmaktadır.

Çin'in başkenti Beijing'de yer alan Çin Seddi'nin Shuiguan bölümünü gösteren havadan çekilmiş fotoğraf, 28 Mart 2023. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)

BEİJİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin Seddi'nin kültürel mirasının araştırılması, toplanması ve korunmasını daha da teşvik etmek isteyen Çin Seddi Müzesi, Salı günü yurtiçi ve yurtdışından kültürel kalıntılar aramaya başladı.

Kültürel kalıntılar arasında Çin tarihinin çeşitli dönemlerinde Çin Seddi'nin inşasını ve gelişimini yansıtan objeler, fotoğraflar, belgeler ve inşaat aletleri yer alıyor.

Müze ayrıca Çin Seddi ile ilgili önemli olayları, önemli kişileri ve önemli eserleri belgeleyen fiziksel kanıtların yanı sıra çeşitli türlerde ilgili yayınlar da arıyor.

"Çin Seddi, Çin medeniyetinin bir simgesidir" diyen Beijing'in Yanqing Bölgesi Başkan Yardımcısı Ren Jianghao, Çin Seddi'nin tüm tarihini ve kültürünü sergilemek için müzenin kültürel kalıntı koleksiyonunu daha da zenginleştirmesi gerektiğini ifade etti.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Badaling Çin Seddi'nin manzaralı bölgesinde yer alan müze, yenileme ve iyileştirme çalışmaları kapsamında 2022'nin Nisan ayından bu yana kapalı tutuluyor.

Yenileme projesi yaklaşık 27.000 metrekarelik bir arazi alanını ve yaklaşık 16.000 metrekarelik bir inşaat alanını kapsıyor.

1994 yılında açılan müze, o tarihten bu yana yurtiçi ve yurtdışından yaklaşık 10 milyon ziyaretçi ağırladı.