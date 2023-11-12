'Çilli' adını verdiği kuklasıyla 41 yıldır şehir şehir geziyor

DENİZLİ - Türkiye'nin dört bir tarafında 7'den 70'e herkesin ilgi odağı olan vantrolog sanatçısı Müsayip Gülen, 'Çilli' adını verdiği kuklasıyla 41 yıldır şehir şehir geziyor.

Sivas'ın Divriği ilçesinden ardından İstanbul'a taşındıktan sonra başlayan hayat hikayesi ile Vantrolog sanatçılığına adım atan 58 yaşındaki Müsayip Gülen, 41 yıldır 'Çilli' adını verdiği kuklasıyla Türkiye'yi karış karış geziyor. Dudak kıpırdatmadan konuşma sanatını sergileyen Vantrolog sanatçısı Müsayip Gülen, 1982 yılında ilk sahnesini aldı. Küçük, büyük demeden herkesin ilgisini çeken Çilli ile Gülen sahneden sahneye odak noktası olmaya devam ediyor. Kukla Çilli ile birlikte Anadolu'yu turlayan ikili çocukları ve büyükleri eğlendiriyor. İkiliyi yolda gören büyükler ve küçükler, onlarla sohbet etmeye çalışıyor, fotoğraf çekiliyor. Hayatlarında ilk defa böyle bir şeyle karşılaşan minikler de dikkatle ikiliyi inceliyor. 0 Yaş ile 70 yaşına kadar herkesi eğlendirmeyi hedefleyen sanatçı Müsayip Gülen, "Herkesin içinde yaşayan bir çocuk vardır, yani kaç yaşında olursanız olun gösterilerimde, 'büyükleri de anneyi, babayı da eğlendiriyorsunuz' hep öyle diyorlar. İşte benim içimdeki çocuk gülümsetmeye ve eğlendirmeye çalışıyor" dedi.

"Kukla Çilli'yi aldım, Türkiye'nin bütün her yerine gittim"

Kendi kuklasını oluşturduktan sonra ona 'Çilli' ismini veren Gülen, "Yaklaşık 40 yıldır gösteri sanatları ile uğraşıyorum. İlk bu mesleğe başlarken ilizyonist olarak başladım. Aynı zamanda tel cambazıyım. Kukla Çilli ile birlikte yol aldık, kendim imal ettim. Daha önceden başkalarına yaptırmaya çalıştım ama istediğim bir şey olmadı. Ben de aldım elime iğneyi, ipliği ve makası Çilli'yi oluşturdum. Geçmişte İstanbul'da gösteriler yapıyordum. Sonra dedim ki 'ya bir değişim bir şey yapmalıyım' dedim. O fikirle yola çıktım. Kukla Çilli'yi aldım turneye başladım. Bursa, İzmir sonra Adana, Mersin ve Tarsus derken Türkiye'nin bütün her yerine gittim. Biz kukla Çilli ile birlikte çıkıyoruz bazen sürpriz yapıyorum. Sihirbazlık yapıyorum. Bazen top atıyorum. Bazen skeçlerim oluyor" diye konuştu.

"Bu işe palyaço olarak başladım"

Gösteri sanatlarına İstanbul'da palyaçoluk yaparak başladığını kaydeden Gülen, "Kukla sanatına ilk önce İstanbul'da başladım. Birkaç kuklacı ile birlikte çalışmıştım. O zaman palyaçoydum. Palyaçoluktan da var bir meziyetim. Onlarla birlikte Karagöz-Hacivat diye kuklacı Nevzat Açıkgöz, Kaptan Amca, Ünver Oral gibi Orhan Kurt gibi bir sürü kukla sanatçıların yanında çıraklık yaptım. Bir vesile oldu ve onlarla birlikte geze geze kuklayı öğrenmişim. Yani herkesin içinde yaşayan bir çocuk vardır. Kaç yaşında olursanız olun gösterilerimde zaten büyükleri de anneyi, babayı da eğlendiriyorsunuz diyorlar. Çocuklar da eğleniyor velileri de. İşte benim içimdeki çocuk gülümsetmeye çalışıyor. Eğlendirmeye çalışıyor" şeklinde konuştu.