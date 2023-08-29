Cihangir Ceyhan ve Ufuk Bayraktar'ın başrolünde olduğu komedi filmi 'Güven Bana' vizyonda

Selçuk Aydemir'in yönettiği ve senaryosunu kaleme aldığı 'Güven Bana' adlı komedi filmi, 13 Ekim'de sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Filmde, sahte para yüzünden başları belaya giren iki kardeşin hikayesi anlatılıyor. Oyuncu kadrosunda Okan Cabalar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan, Köksal Engür, Zihni Göktay, Serap Önder ve Tuncay Beyazıt gibi isimler yer alıyor.

Başrollerinde Cihangir Ceyhan ve Ufuk Bayraktar'ın yer aldığı komedi filmi "Güven Bana", 13 Ekim'de vizyonda olacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Selçuk Aydemir'in yönettiği ve senaryosunu kaleme aldığı filmin yapımcılığını Aytaç Ağdağ ve Anıl Oğuz üstlendi.

Dayılarından aldıkları sahte para yüzünden başlarını belaya sokan iki kardeşin hikayesini anlatan filmin kadrosunda Okan Cabalar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan, Köksal Engür, Zihni Göktay, Serap Önder ve Tuncay Beyazıt da yer aldı.