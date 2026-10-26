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Çeşme MTAL öğretmeni ve öğrencileri tutmaç ile mutancanayı Kültür Sofrası'nda tanıttı

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Çeşme MTAL öğretmeni ve öğrencileri tutmaç ile mutancanayı Kültür Sofrası'nda tanıttı
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Çeşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Aziz Yoldaş ve öğrencileri, Kültür Yolu Festivali kapsamında Çeşme Kalesi'ndeki Kültür Sofrası'nda tutmaç çorbası ile mutancanayı katılımcılara sundu. Yoldaş, yemeklerin tarihçesi, malzemeleri ve hazırlanışı hakkında bilgi verdi.

Çeşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri öğretmeni Aziz Yoldaş ve öğrencileri, hazırladıkları tutmaç çorbası ile mutancana yemeğini Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen "Kültür Sofrası" etkinliğinde katılımcılara sundu.

Çeşme Kalesi'nde gerçekleştirilen "Kültür Sofrası" etkinliğinde, Türk mutfağının geçmişinden günümüze ulaşan lezzetler de yer aldı. Çeşme Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Aziz Yoldaş, öğrencileriyle birlikte hazırladığı tutmaç çorbası ve mutancana yemeğinin tarihçesi, malzemeleri ve hazırlanışına ilişkin bilgi verdi.

Orta Asya'dan Anadolu'ya tutmaç çorbası

Tutmaç çorbasının kökeninin Orta Asya'ya uzandığını belirten Yoldaş, erişte, bakliyat ve yoğurdu bir araya getiren yemeğin, Türklerin göçebe ve yarı göçebe yaşamıyla ilişkili olduğunu anlattı. Kurutulmuş eriştenin uzun süre saklanabilmesinin, yoğurt ve bakliyatla birlikte kullanılmasının dönemin yaşam koşullarına uygun olduğunu ifade eden Yoldaş, tutmacın Kaşgarlı Mahmud'un Divanu Lugati't-Türk adlı eserinde de yer aldığını söyledi. Yoldaş, Anadolu'da farklı malzemelerle zenginleşen çorbanın Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de tüketildiğini belirterek, yeşil mercimek, sarımsak ve nane gibi ürünlerin kullanıldığı farklı tariflerine dikkat çekti.

Mutancanada tatlı, ekşi ve tuzlu bir arada

Öğrencileriyle hazırladığı mutancana hakkında da bilgi veren Yoldaş, yemeği Osmanlı mutfağının Edirne yöresiyle anılan lezzetlerinden biri olarak tanıttı. Genellikle kuzu etiyle hazırlanan mutancanada kuru meyveler ve bademin bir arada kullanıldığını anlatan Yoldaş, hazırlanışını şöyle aktardı: "Orijinalinde kuzu eti arpacık soğanı ile tereyağında sotelendikten sonra önceden sıcak su ile ıslatılmış kuru kayısı, razakı üzüm, kurutulmuş mürdüm eriği, kuru incir ve soyulmuş iç badem eklenerek hazırlanır."

Bal, tuz ve sumakla tatlandırılan yemeğin tatlı, ekşi ve tuzlu lezzetleri buluşturduğunu belirten Yoldaş, mutancananın safranlı pilavla servis edilebildiğini ifade etti.

Yemeğin tarihi kaynaklardaki izlerine de değinen Yoldaş, Kitabü't-Tabih ve Kitab-ı Me'külat adlı yemek kitaplarında mutancanayla ilişkilendirilen tariflerin bulunduğunu aktardı.

Aziz Yoldaş ve öğrencilerinin hazırladığı iki yemek, etkinlik boyunca katılımcılara ikram edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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