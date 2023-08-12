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Çemişgezek'te düğünde kahramanlık şiirleri canlandırıldı

Kültür Sanat Haberleri

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki bir düğünde vatandaşlar, yerel kültürü yaşatmak amacıyla kahramanlık şiirlerini yeniden canlandırdı. Elazığ-Harput kültürünün etkisiyle düzenlenen düğünde, 40 yıl öncesine kadar okunan şiirler büyük ilgi gördü.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesindeki bir düğünde vatandaşlar, yerel kültürü yaşatmak adına daha önce halay aralarında okunan kahramanlık şiirlerini yeniden canlandırdı.

Elazığ'a yakınlığı ve geçmişte Elazığ'a bağlı olmasından dolayı Elazığ- Harput kültürünü yoğun olarak yaşayan Çemişgezek ilçesinde düğün nostaljisi gerçekleştirildi. Elazığ'ın meşhur dik halayı ile birlikte Çemişgezek'te 40 yıl öncesine kadar düğün halaylarının arasında seslendirilen kahramanlık şiiri bir düğünde yeniden icra edildi.

Şiiri, davul klarnet eşliğinde Araştırmacı Yazar Kağan Gökalp okurken, halay izleyenlerden büyük ilgi gördü. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

Çemişgezek Tunceli Elazığ Harput Kültür Sanat Haberler

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