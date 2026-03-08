Haberler

Kapadokya'da turistlerle 9 dilde sohbet eden Cemalettin Yavuz tecrübelerini paylaşmaya hazırlanıyor

Nevşehir'in Göreme beldesinde 9 farklı dili konuşabilen Cemalettin Yavuz, yabancı dil öğrenmenin kolay yönlerini anlatacağı bir kitap yazmayı planlıyor. Yavuz, dil pratiği yaparak turistlere hizmet ediyor ve sosyal medyada tanınırlığını artırıyor.

Nevşehir'in Göreme beldesinde kendi çabalarıyla öğrendiği 9 farklı lisanla turistlere hizmet sunan 59 yaşındaki Cemalettin Yavuz, kaleme alacağı kitapla yabancı dil öğrenmenin kolay yönlerini anlatmaya hazırlanıyor.

Kapadokya'yı ziyaret eden turistlere yöresel lezzetlerin sunulduğu bir restoranda çalışan Yavuz, devamlı pratik yaparak farklı ülke vatandaşlarıyla kendi dillerinde sohbet ediyor.

Azmiyle özelliklere gençlere örnek olan Yavuz, İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Japonca, Flamanca, Portekizce ve Korece'yi akıcı şekilde konuşuyor.

Farklı dillere hakimiyetinin konu edildiği görselin sosyal medyada yayılmasıyla tanınırlığı artan Yavuz, hem dağarcığına yeni lisanlar eklemek hem de yabancı dil öğrenmenin kolay yollarını paylaşmak istiyor.

Ortaokul mezunu Cemalettin Yavuz, AA muhabirine, yabancı konuklardan siparişleri kendi dillerinde almanın yanı sıra sohbet ederek dil pratiği yaptığını söyledi.

Bölgeyi ziyarete gelen farklı milletlerden turistlerle sohbet etmekten keyif aldığını, sosyal medyada kendisiyle ilgili paylaşımlar sayesinde de çevresinin arttığını ifade eden Yavuz, "Sosyal medya kullanmıyordum. Sonradan bir hesap açtım. Bayağı da takipçim olmaya başladı. 12 binlerde falan şu anda. Tanınırlığım arttı, zaten tanınıyordum bölgede ama dünyada tanınırlığım arttı." diye konuştu.

Yakın zamanda yazmayı düşündüğü bir kitapta yabancı dil öğrenmenin ince noktalarını ele almayı planladığını belirten Yavuz, "Sosyal medya için daha önce birkaç tane video çektim bu konuda. Tavsiyeler vermeyi düşünüyorum tabii ki ama kitap yazmak daha mantıklı geliyor bana. Çünkü insanlar için kitapta bir dostluk, güzellik vardır." dedi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
