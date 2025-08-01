Çarşıbaşı'nda 8. Keşan, Balıkçılık ve Kültür Festivali Başladı

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde "8. Keşan, Balıkçılık ve Kültür Festivali ile Kaldırım Yayla Şenliği" başladı.

Çarşıbaşı Belediyesinin düzenlediği festival kapsamında, yöresel kıyafetler giyen çocuklar ve diğer katılımcılar Avni Akkan Caddesi'nde bir araya gelerek Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Kemençe ve davul eşliğindeki yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

"Geçmişten Günümüze Çarşıbaşı" adlı fotoğraf sergisinin açılışının ardından katılımcılara yöresel yemekler ikram edildi.

Çarşıbaşı Belediye Başkanı Ahmet Keleş, AA muhabirine, bu yıl 8'incisi düzenlenen festivalin 3 Ağustos'a kadar devam edeceğini söyledi.

Keleş, ilçede birlik ve beraberliği daha da geliştirmek istediklerini dile getirerek, "Kültürel etkinliklere önem veriyoruz. Çünkü kültürel ve sosyal etkinlikler ilçemizin tanıtımında, bilinirliğinde çok önemli. Vatandaşlarımızın da beklentilerini karşılamak istiyoruz." dedi.

Keleş, festival kapsamında Keşan defilesi düzenleneceğini, ayrıca yöresel sanatçılar ile halk oyunları ekiplerinin sahne alacağını kaydetti.