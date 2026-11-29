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Samsun'un Çarşamba ilçesi Kızılot Mahallesi'nde bulunan 801 yaşındaki tarihi doğu çınarı, heybetli görünümü ve köklü geçmişiyle dikkat çekiyor. Samsun'un tescillenmiş en yaşlı anıt ağacı olma özelliğini taşıyan dev çınar, Selçuklu döneminden günümüze uzanan sekiz asırlık geçmişiyle kentin önemli doğal ve kültürel mirasları arasında yer alıyor.

Çarşamba ilçesine bağlı Kızılot Mahallesi'ndeki Demirli Hayratlar mevkiinde bulunan doğu çınarı türündeki ağaç, yüzyıllardır ayakta kalarak bölgenin tarihine tanıklık ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının anıt ağaçlar kategorisinde yer alan bilgilere göre 801 yaşında olduğu belirtilen çınar, 27,5 metrelik boyu, 4 metrelik gövde çapı ve 29,5 metrelik genişliğiyle görenleri büyülüyor.

Selçuklu'dan Cumhuriyet'e uzanan 800 yıllık tarih

Yaklaşık 800 yıllık geçmişiyle bu devasa çınar; Anadolu Selçuklu Devleti'nin son dönemlerinden Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna, oradan da Türkiye Cumhuriyeti dönemine uzanan üç farklı döneme tanıklık etti. Yaklaşık sekiz asırdır aynı topraklarda kök salan kavlağan ağacı, Anadolu'da yaşanan siyasi ve toplumsal değişimlerin sessiz tanığı olarak varlığını sürdürüyor.

Samsun'un en yaşlı tescilli anıt ağacı

801 yaşındaki doğu çınarı, Samsun'un tescillenmiş en yaşlı anıt ağacı olma özelliğini taşıyor. Görkemli gövdesi, geniş dalları ve asırlara uzanan geçmişiyle dikkat çeken ağaç, yalnızca Çarşamba'nın değil, Samsun'un da önemli doğal miraslarından biri olarak öne çıkıyor.

Geçmişten geleceğe uzanan doğal miras

Demirli Hayratlar mevkisinde yükselen asırlık kavlağan ağacı, büyüklüğü ve yaşı kadar taşıdığı tarihi değerle de önem taşıyor. Yüzyıllar boyunca kuşakların değişimine ve bölgenin dönüşümüne tanıklık eden tarihi çınar, bugün de heybetli görünümüyle ayakta duruyor. Sekiz asırlık geçmişiyle Çarşamba'nın doğal zenginliğini yansıtan bu eşsiz ağaç, gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir miras olmayı sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı