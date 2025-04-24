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Cannes Film Festivali'nde Yeni Filmler Açıklandı

Cannes Film Festivali'nde Yeni Filmler Açıklandı
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13-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek Cannes Film Festivali'nin programı açıklandı. Richard Linklater, Joachim Trier ve Wes Anderson gibi ünlü yönetmenlerin yeni filmleri festivalde yer alacak.

CANNES Film Festival seçkisine yeni filmlerin dahil edildiği bildirildi.

13-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Cannes Film Festivali'nin seçkisi açıklandı. Festival programında Richard Linklater, Joachim Trier, Christopher McQuarrie ve Wes Anderson gibi yönetmenlerin yeni filmleri yer alıyor.

Cannes Film Festivali seçkisine yeni filmlerin dahil edildiği belirtildi. Lynne Ramsay imzalı 'Die, My Love' filmi Cannes Film Festivali'nde gösterilecek. Filmde Jennifer Lawrence ile Robert Pattinson başrollerde yer alıyor. Kristen Stewart'ın yeni filmi 'The Chronology of Water' ve Ethan Coen imzalı 'Honey Don't' filminin de festivalde gösterileceği kaydedildi.

Seçkiye eklenen diğer filmler ise şöyle; 'Mother and Child', 'Love Me Tender', 'Un Poeta', 'O Riso E A Faca', 'Renai Saiban', 'Astin Sem Eftir Er', 'Magalhaes' ve 'Le Roi Soleil'.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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