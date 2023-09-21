Çankaya Belediyesi HOY-TUR, 2023-2024 Sezonu İçin Kurs Kayıtlarına Başladı

Çankaya Belediyesi Halk Dansları Topluluğu HOY-TUR, yeni sezon kurs ve dansçı alımı için kayıtlara başladı. 1970 yılından bu yana halk danslarının ve kültürünün öğretilmesinde etkin rol oynayan HOY-TUR, Türkiye'yi uluslararası etkinliklerde tanıtmıştır.

Türkiye'nin en köklü halk dansları topluluklarından biri olan Çankaya Belediyesi HOY-TUR, 2023-2024 sezonu için kurs kayıtlarına başladı.

Çankaya Belediyesi Halk Dansları Topluluğu HOY-TUR, yeni sezon kurs ve dansçı alımı için kayıtlara başladı. Bu yıl 53. yılını kutlayan ve kurulduğu günden bu yana sayısız Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarına imza atan HOY-TUR, 2023-2024 sezonunda da İlköğretim 4 ve 5. sınıflar da 'yıldızlar', 17 - 27 yaş arası 'gençler' ve 28 - 55 yaş arası 'yetişkinler' kategorisinde dersler verecek.

Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı'nın yanında bulunan merkezinde çalışmalarını sürdüren HOY-TUR'a kayıt olmak isteyen dansseverler, kayıtlara ilişkin ayrıntılı bilgiyi, 0 312 232 17 27 ve 0 532 413 08 85 nolu telefonlardan alabilecek.

1970'TEN BERİ TÜRKİYE'Yİ TANITIYOR

1970 yılından bu yana halk danslarının ve kültürünün öğretilmesinde etkin rol oynayan HOY-TUR, uluslararası etkinliklerde, Amerika, Almanya, Yunanistan, Danimarka, Çin, Cezayir, Japonya, İspanya, Brezilya, İtalya, Hırvatistan, Polonya, Romanya, Avustralya, Gürcistan gibi ülkelerde sayısız gösteri yaparak, Türkiye'nin tanıtılmasına da büyük katkı sağladı.

Halk dansları topluluğunun imza attığı sayısız şampiyonluklarla gurur duyduklarını vurgulayan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Kültürel halk danslarının yaşaması için yaptığımız çalışmaları yenilerini de ekleyerek sürdüreceğiz. Halk danslarını öğrenmek ve icra etmek isteyen vatandaşlarımızı HOY-TUR'a davet ediyoruz" diye konuştu.