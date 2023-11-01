Çankaya Belediyesi, Eskişehir Yolu'na Dev Atatürk Anıtı Yaptı

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında Eskişehir yolundan Ankara'ya girecek herkesin görebileceği bir yerde 10 metre yüksekliğinde dev bir Atatürk Anıtı yaptı. Anıtın yapımında paslanmaz çelik polikarbon kullanılırken, 'Sonsuza Kadar Cumhuriyet' yazısı ise geceleri dıştan LED spotlar ve trafo yardımıyla aydınlatılıyor.

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında Eskişehir yolundan Ankara'ya girecek herkesin görebileceği bir yerde 10 metre yüksekliğinde dev bir Atatürk Anıtı yaptı. Anıtın yapımında paslanmaz çelik polikarbon kullanılırken, "Sonsuza Kadar Cumhuriyet" yazısı ise geceleri dıştan LED spotlar ve trafo yardımıyla aydınlatılıyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Cumhuriyet'in 100. yılı için Ankara'nın yeni sembolü olabilecek bir Atatürk Anıtı yaptırdı. Eskişehir Yolu'ndan Ankara'ya giriş yapan herkesin görebileceği bir yerde yapılan anıtın açılışında bulutların görüntüsü Atatürk siluetine benzetildi. Taşdelen, "Eskişehir Yolu üzerinde yaptığımız Atatürk Anıtı açılışında bulutlar bize harika bir sürpriz yaptı. Bu güzel ülkenin havasında, suyunda Mustafa Kemal Atatürk var" dedi.

10 METRELİK ANITIN YAPIMI

10 metre yüksekliğindeki anıtın yapımında 10 mm kalınlığında paslanmaz çelik polikarbon kullanıldı. Görsel, 10 mm kalınlığında çelik plaka CNC yardımı ile şekillendirildi. Anıtın dış çemberini oluşturan yapı, ortası 10 mm, iki yanı ise 10 mm çelik malzeme ve onları birleştiren en dış birleştirici çemberi 10 mm çelikten yapıldı. Anıtın fiziki bağlantıları dikey parçalar ile birbirine bağlandı. Anıtın ana gövdesi fiziki mukavemet açısından dışı çevreleyen kanal içerisinden 10 mm çelik payandalarla güçlendirildi.

GECELERİ AYDINLATILDI

Anıtın alt bağlantı flanşı 30 mm kalınlıkta çelikten yapıldı. Bağlantısında 30 mm çelik kullanıldı. 12 adet M33 civata ile alt ankraj bağlantısı yapıldı. Anıtın ana görselini oluşturan gövdesindeki çelik malzeme yağdan, pastan fiziki ve kimyasal olarak temizlendikten sonra epoksi astar ile boyandı ve son kat boya epoksi iki kat olarak uygulandı. Anıtın ana görseli parçalı olarak hazırlandıktan sonra yerinde civata ve kaynak yardımıyla birleştirildi. Anıtın altında tek tek kutu harflerle "Sonsuza Kadar Cumhuriyet" ve "Çankaya Belediyesi" yazıldı. Harfler, dıştan LED spotlar ve trafo yardımı ile aydınlatıldı.