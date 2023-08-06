Çankaya Belediyesi Abidin Paşa Köşkü'nü Milli Mücadele Müzesi'ne dönüştürüyor

Çankaya Belediyesi, Ankara'nın ve Cumhuriyet'in 100 yıllık geçmişine Abidin Paşa Köşkü'nü Milli Mücadele Müzesi'ne dönüştürerek sahip çıkıyor. Müze, son teknoloji ile betimlenerek Ankara'da bir ilk olacak.

Çankaya Belediyesi, Ankara'nın ve Cumhuriyet'in 100 yıllık geçmişine Abidin Paşa Köşkü'nü Milli Mücadele Müzesi'ne dönüştürerek sahip çıkıyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Müzeyi 100'üncü yılımıza armağan edeceğiz. Milli Mücadele'yi son teknoloji ile betimleyeceğimiz müzemiz bu kapsamda Ankara'da bir ilk olacak" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in girişimiyle Ankara'da "ciğerin en geç bozulduğu yer" olarak da anılan tepede, 1886-1894 yılları arasında yaptırılan ve mülkiyeti Çankaya Belediyesi'nde olan Abidin Paşa Köşk'ü Milli Mücadele Müzesi olarak Ankara'ya kazandırılıyor.

Türk ordusunun subay ihtiyacını karşılayan Sınıf-i Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı'na ev sahipliği yapan ve Atatürk'ün bizzat ziyaret edip konuşma yapması açısından önemli bir yeri bulunan Abidin Paşa Köşkü, Milli Mücadele Müzesi oluyor. Bu kapsamda müzenin yapım çalışmalarına hız verildi. Müzede bir yandan yenileme çalışmaları yapılırken, diğer yandan kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin müzeye gelecek ziyaretçilere yeniden yaşatılması amacıyla son teknolojinin kullanılacağı üç boyutlu sunumların hazırlıkları sürüyor.

Projeye ilişkin konuşan Başkan Taşdelen, şunları söyledi:

"Ebedi istirahatgahı Çankaya'mızda olan Atatürk'ümüze layık hizmetler vermekten çok mutlu oluyoruz. Abidinpaşa Köşkü Milli Mücadele Müzemizin yapımına devam ediyoruz. Milli Mücadele'yi son teknoloji ile betimleyeceğimiz müzemiz, bu kapsamda Ankara'da bir ilk olacak. Anıtkabir'e gelen her yabancı ziyaretçi Milli Mücadele Müze'mizi de ziyaret edecek. Böylece Ankara'nın önemli bir eksiği tamamlanmış olacak. Müzemizi de Cumhuriyet'imizin 100. yılına armağan edeceğiz."