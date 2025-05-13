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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Üsküp'te Ziyaretçilere Açıldı

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Üsküp'te Ziyaretçilere Açıldı
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Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin sergilendiği ve dijital gösterilerin sunulduğu 'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi', Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ziyarete açıldı. Müze, önemli tarihi materyalleri ve objeleri barındırıyor, ayrıca bu etkinlikte Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'un konuşmasıyla Çanakkale ruhunun önemi vurgulandı.

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin sergilendiği, dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ziyaretçilerle buluştu.

Üsküp'te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesi'nin (IBU) kampüsünde ziyarete açılan müzeyi gezenler, savaş dönemine ait materyal ve objeleri inceledi, videoları izledi.

Mobil müzenin ziyarete açılışı vesilesiyle düzenlenen törende konuşan Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, bu organizasyonun gerçekleşmesinde katkı sunanlara teşekkür etti.

Çanakkale ruhunun, bu şehrin ziyaret edilmesiyle anlaşılabileceğini kaydeden Ulusoy, "Çanakkale demek, anaların genç evlatlarını kına sürerek cepheye göndermesi demek. Çanakkale demek birçok lisenin mezun verememesi demek, Çanakkale demek birçok birliğimizin sancağını kaybetmemek için fedakarlıklar demek." diye konuştu.

IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, IBU'nun böylesine önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir de böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı destek verenlere teşekkür etti.

Mobil müze daha önce Kuzey Makedonya'da Kalkandelen, Merkez Jupa ve Ohri'de de ziyarete açılmıştı.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ayrıca, Balkan ülkeleri Kosova, Arnavutluk, Karadağ ve Bosna Hersek'te de ziyaretçilerle buluşmuştu.

Mobil müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje çerçevesinde 2021'de başlayan organizasyon kapsamında belirlenen rotada sergileniyor.

Çanakkale ruhunun gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hazırlanan müzede, o döneme ait fotoğraflar, savaş objeleri ve tarihi eserler yer alıyor, ayrıca dijital gösteriler sunuluyor.

Kaynak: AA / Dzihat Aliju - Kültür Sanat
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