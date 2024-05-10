Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'e Yeni Zelanda Liyakat Nişanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "2024 yılı Yeni Zelanda Liyakat Nişanı Onursal Üyeliği" ile ödüllendirildi.

Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Yeni Zelanda Başbakanlığı ve Kabine Bakanlığının, Türkiye ile Yeni Zelanda arasındaki ilişkilere katkılarından dolayı Kaşdemir'i ödüllendirdiği duyuruldu.

Açıklamada, "Yeni Zelanda ve İngiliz Milletler Topluluğu savaş mezarlarının bulunduğu Tarihi Alan'ın korunmasında ve Yeni Zelanda için ulusal öneme sahip Tarihi Alan'da her yıl düzenlenen Anzak Günü anma törenlerinin güvenli şekilde gerçekleşmesine sağladığı katkılardan dolayı Türk Hükümetinin sorumlu üst düzey yetkilisi olan İsmail Kaşdemir, Yeni Zelanda Liyakat Nişanı Onursal Üyeliğine layık görülmüştür." ifadesi kullanıldı.

İsmail Kaşdemir'in 31 Aralık 2023'te ilan edilen listede yer alan tek Türk olduğu bildirilen açıklamada, Kaşdemir'e liyakat nişanının Yeni Zelanda Genel Valisi Cindy Kiro tarafından takdim edildiği aktarıldı.