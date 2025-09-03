Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nde Renkli Etkinlikler Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü gününde her yaş grubuna hitap eden etkinlikler gerçekleştirildi.

Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 10'uncusu Çanakkale'de devam ediyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen "A. Vivaldi Dört Mevsim" konseri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İçdaş Kara Yusuf Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Festival kapsamında, dünyanın en özgün dalış destinasyonlarından biri olan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen "Uluslararası Derin Sualtı Fotoğraf Yarışması" ikinci gününü geride bıraktı.

"Gallipoli Wreck Fest 2025" temasıyla 5 Eylül'e kadar sürecek yarışma, Çanakkale Savaşları'nda denizde yaşanan mücadelenin en çetin anlarını yansıtırken, aynı zamanda Çanakkale'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini de tüm dünyaya tanıtacak.

"Sinema Yollarda" etkinliği kapsamında ilçeleri gezen sinema tırının son durağı Çan ilçesi oldu. İlçe sakinleri açık hava sinemasıyla sanat dolu bir gün yaşadı.

Çanakçı Seramik Atölyesi'nde gerçekleştirilen seramik çalışmalarıyla geleneksel el sanatlarında yaratıcılıklarını geliştiren katılımcılar, Eski Liman Müdürlüğü'nde düzenlenen "Kadının Düş Hali Cam Atölyesi" ile "Kadın" teması etrafında özgün eserler üretme fırsatı buldu.

"Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor

Anadolu Hamidiye Tabyası Çocuk Etkinlik Alanı'nda kurulan birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "Çocuk Köyü" minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Festivalin dördüncü gününde çocuklar, "Maceracı Yüzgeçler" çocuk tiyatrosu ve "Balon katlama" etkinliklerinde gönüllerince eğlendi.

Lapseki İlçe Halk Kütüphanesi'nde Serap Şahin'in eğitmenliğinde gerçekleşen "Dönüşüm Atölyesi"nde çocuklar, geri dönüşüm malzemeleriyle yaratıcılıklarını ortaya koyarak hem eğlendi hem de çevre bilinci kazandı.

Şarkıcı Ferhat Göçer, festival kapsamında Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde konser verdi.

Çanakkale yeni yıldızını arıyor

Festival kapsamında Esas 17 Burda AVM'ye yerleştirilen piyanolarda gençler, "Sen de Çal" projesi kapsamında yeteneklerini sergilerken "Sen de Söyle" kabininde ise yeteneklerini sergiledi.

Kabin içinde şarkılarını seslendiren müzik tutkunları arasından seçilecek iki finalist, cumartesi günü Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşecek büyük finale katılmaya hak kazanacak.

Çanakkale Kordon, Çanakkale Saat Kulesi ve Yeni Kordon'da kurulan "Sokak Sahne"de genç müzisyenler performanslarını izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.