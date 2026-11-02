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Çanakkale'den Bakü'ye Ortak Medeniyet Sergisi, 103. yıl armağanı olarak Bakü'de açıldı

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Ezine Halk Eğitimi Merkezi ile Yunus Emre Enstitüsü Bakü temsilciliğinin işbirliğinde hazırlanan Ortak Medeniyet Sergisi, Cumhuriyet'in 103. yılına armağan olarak Bakü'de açıldı. Sergi, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kültürel ilişkilerin güçlendirilmesini hedefliyor.

Ezine Halk Eğitimi Merkezi ile Yunus Emre Enstitüsü Bakü temsilciliği işbirliğinde, Cumhuriyet'in 103. yılına armağan olarak hazırlanan " Çanakkale'den Bakü'ye Ortak Medeniyet Sergisi", Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de açıldı.

Serginin açılışına Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Ezine Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu'nun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Ezine Halk Eğitimi Merkezi ile Yunus Emre Enstitüsü Bakü temsilciliğinin düzenlediği etkinliğe Ezine Kaymakamlığı, Ezine Belediyesi ve Geyikli Belediyesi de katkı sundu.

Programın açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün tarafından gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin kültürel ve sanatsal değerlerinin Azerbaycan'da tanıtılmasını amaçlayan sergide, iki ülke arasındaki ortak kültürel mirasa ve tarihsel bağlara dikkat çekildi.

Etkinlik kapsamında Çanakkale'den Bakü'ye taşınan eserler ve çalışmalar sanatseverlerin beğenisine sunulurken, serginin Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kültürel ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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