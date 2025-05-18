Çanakkale'de "Zığındere Harp Yolu Şehitlere Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirildi

ÇANAKKALE - Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından "Zığındere Harp Yolu Şehitlere Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Zığındere mevkiinde Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından "Zığındere Harp Yolu Şehitlere Saygı Yürüyüşü" gerçekleştirildi. 12 kilometrelik yürüyüşün sloganı "Yürü Bu Yol Şeref Zafer Yolu" oldu. Yürüyüşte katılımcılar ataların kahramanlık destanını anarak, Çanakkale Muharebeleri'nin izini sürdü. Yürüyüşün sonunda katılımcılar hatıra fotoğrafı çekildi.

Yürüyüşe Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Şükrü Özbakır ve çok sayıda vatandaş katıldı.