Çanakkale'de Su Altında Evlilik Töreni

Çanakkale'de Su Altında Evlilik Töreni
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Gelibolu ilçesinde, deniz tutkunu çift İlhami Bilecen ve Özlem Sayın, tanıştıkları koyda su altında evlenerek unutulmaz bir anı yarattı. Dalış ekipmanlarıyla gerçekleştirdikleri törende çift, 'Evet' pankartı açarak duygusal anlar yaşadı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde deniz tutkunu çift, su altında evlendi.

İlçeye bağlı Güneyli köyündeki Fatmakadın Koyu'nda işletmecilik yapan amatör dalgıç İlhami Bilecen ile 112 Acil Tıp Teknisyeni Özlem Sayın, tanıştıkları koyda su altında evlenmeye karar verdi.

Bu düşüncelerini Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak ile paylaşan çift, aldıkları olumlu geri dönüşün ardından hazırlıklara başladı.

Yapılan hazırlıkların ardından gelin ve damadın yanı sıra Gelibolu Belediye Başkanı Soyuak ve şahitler, su altına özel ekipmanlarla tüplü dalış gerçekleştirdi.

Çift, su altında "Evet" yazılı pankart açtıktan sonra kıyıya çıkarak misafirlerin önünde de nikah defterine imza attı.

Damat İlhami Bilecen, gazetecilere, yıllardır denizle iç içe yaşadıklarını belirterek, "Hayatımızı birleştirdiğimiz bu özel günü de denizin altında yaşamak istedik. Belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

Gelin Özlem Sayın da yıllar önce biraz soluklanmak için koya geldiğini hatırlatarak, "O gün sadece oksijen tüpüyle değil, kalbimle nefes almaya başladım. Bugün, 5 yıl sonra, tanıştığımız yerde onun elini bir ömür tutmak için imza attım. Bu anı ömür boyu unutmayacağım. Su altında 'evet' demek çok daha heyecan vericiydi." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Soyuak da çifte mutluluklar diledi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Kültür Sanat
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