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Troya Müzesi'nde Göbeklitepe-Karahantepe Söyleşisi

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Çanakkale'de Troya Müzesi'nde "Büyük Dönüşümün Coğrafyası: Göbeklitepe-Karahantepe" söyleşi gerçekleştirildi.

Çanakkale'de Troya Müzesi'nde "Büyük Dönüşümün Coğrafyası: Göbeklitepe-Karahantepe" söyleşi gerçekleştirildi.

Çanakkale Valiliği himayelerinde,? İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Troya Müzesi iş birliğiyle düzenlenen söyleşide Taş Tepeler Projesi Koordinatörü ve Göbeklitepe-Karahantepe Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, konuşmacı olarak yer aldı.

Prof. Dr. Karul, insanlık tarihinin en önemli arkeolojik keşifleri arasında gösterilen Taş Tepeler Projesi kapsamında devam eden kazı çalışmaları, yeni bulgular ve bölgenin Neolitik Çağ araştırmalarındaki küresel önemi hakkında bilgi verdi.

Katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla devam eden söyleşi, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ın Prof. Dr. Karul'a teşekkür takdiminin ardından sona erdi.

Söyleşiye, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ile kentteki kazı başkanları da katıldı.

Kaynak: AA
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