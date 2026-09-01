Haberler

Çanakkale'de Kültür Yolu Festivali'nin Üçüncü Günü

Çanakkale'de Kültür Yolu Festivali'nin Üçüncü Günü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 16’ncı durağı Çanakkale’de üçüncü gün, ’Uzman Eşliğinde Gezi’ etkinliği çerçevesinde arkeologla birlikte Assos Ören Yeri keşfedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı durağı Çanakkale'de üçüncü gün, 'Uzman Eşliğinde Gezi' etkinliği çerçevesinde arkeologla birlikte Assos Ören Yeri keşfedildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde 'Uzman Eşliğinde Gezi' etkinliği çerçevesinde arkeologla birlikte Assos Ören Yeri keşfedildi. Ebru Atölyesi'nde ise çocuklar ve yetişkinler geleneksel sanatın inceliklerini deneyimleyerek özgün çalışmalar ortaya koyarken, Kültür Koruyucuları etkinliğiyle öğrenciler kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalık kazandı. Çocuk Filmleri Festivali'nin üçüncü gününde ise çocuklar ücretsiz film gösterimleri ve çeşitli atölyelerle sinema ve sanat dolu bir gün geçirdi.

Dokuz gün boyunca Çanakkale'yi kültür ve sanatın buluşma noktası haline getirecek festival, önümüzdeki günlerde de konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere uzanan programıyla ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yeni adli yıl başladı! Törende kritik mesajlar

Yeni adli yıl başladı! Törende kritik mesajlar
Mansur Yavaş harekete geçti! Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3'e çıkabilir

Mansur Yavaş düğmeye bastı! Gökçek'i zora sokacak hamle

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bombalar peş peşe patlıyor! Galatasaray'dan saat başı transfer

Galatasaray'dan saat başı transfer

Mourinho'dan 'Fenerbahçe mi Galatasaray mı?' sorusuna olay yanıt

"Şampiyonlar Ligi'nde hangisi başarılı olur?" sorusuna olay yanıt

5 market zincirinden aldılar, laboratuvara götürdüler! Domateslerden yasaklı madde çıktı

5 market zincirinden aldılar, 20 numunenin 19'u "zehir" çıktı
Feci kaza baba ve oğluna mezar oldu

Bir ailenin iki direği birden yıkıldı
En büyüğü 21 yaşındaydı! Erzurum'da aynı ilçedeki 3 ocağa ateş düştü

Erzurum'da aynı ilçeden 3 ocağa ateş düştü

Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'da! İşte ilk sözleri
Taraftar yeni transferi bekliyordu! Karşılarına çıkan isim şoke etti

Aslan yeni transferi bekliyordu! Gelen isim taraftarı şoke etti