Çanakkale'de 1915 Siper Canlandırması Projesi tamamlandı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Alçıtepe köyündeki 1915 Hilal-i Ahmer Hastanesi yanında bulunan 330 metre uzunluğundaki 12 bölümden oluşan 1915 Siper Canlandırması Projesi'nde sona gelindi. Proje kapsamında Çanakkale Kara Savaşları sırasında kullanılan siperler bire bir taklit edilerek hazırlandı ve savaşa katılan askerlerin anı, günlük ve dönem fotoğrafları seçilerek siperlerde yaşanan 1 gün, 12 başlık halinde seslendirme desteğiyle canlandırıldı. Alanın 10 gün sonra ziyarete açılması bekleniyor.

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesi Alçıtepe köyündeki 1915 Hilal-i Ahmer Hastanesi yanında bulunan 330 metre uzunluğundaki 12 bölümden oluşan 1915 Siper Canlandırması Projesi'nde sona gelindi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Özellikle Çanakkale Kara Muharebeleri aslında bir siper mücadelesidir. Mehmetçik işte bu içinde bulunduğumuz siperlerde Çanakkale'yi geçilmez yaptı ve dünyaya meydan okudu" dedi.

Eceabat ilçesi Alçıtepe köyünde, 1915 Hilal-i Ahmer Hastanesi yakınlarında, 1915 Siper Canlandırması Projesi Gelibolu Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı tarafından hayata geçirildi. Çalışmalar kapsamında Çanakkale Kara Savaşları sırasında kullanılan siperler bire bir taklit edilerek hazırlandı. Savaşa katılan askerlerin anı, günlük ve dönem fotoğrafları seçilerek siperlerde yaşanan 1 gün, 12 başlık halinde seslendirme desteğiyle canlandırıldı. 330 metre uzunluğundaki siper canlandırma çalışmasında, gözetleme, bekleyen askerler, makineli tüfek, dinlenen askerler, gözetleme-2, karargah, lağım tünel girişi, taarruza kalkan askerler, cephanelik, yıkılan siperdeki şehitler, piyadeler ateş ediyor ve karavanda çorba içen askerlerin bulunduğu 12 bölümden oluşuyor. Alanın 10 gün sonra ziyarete açılması bekleniyor.