Çambaşı Yaylası'nda Yeni Seyir Terası Turizme Katkı Sağladı

Çambaşı Yaylası'nda Yeni Seyir Terası Turizme Katkı Sağladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Çambaşı Yaylası'nda inşa edilen Ablak Taşı seyir terası, hem yerli hem de yabancı turistler için yeni bir cazibe merkezi haline geldi. Modern konaklama olanakları ve doğal güzelliklerle çevrili teras, bölgenin turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Ordu'nun 1500 rakımlı Çambaşı Yaylası'nda, yörede "Ablak Taşı" olarak bilinen kayalık üzerine inşa edilen seyir terası bölgenin turizmine katkı sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Çambaşı Yaylası'nda eşsiz bir manzaraya sahip Ablak Taşı üzerine inşa edilen seyir terasının, yerli ve yabancı turistlerin yeni turizm noktası haline geldiği belirtildi.

Yaylanın modern konaklama alanları, kış sporları çeşitliliği ve eşsiz doğa güzelliğiyle ilgi görmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Ordu'nun 19 ilçesinde gizli kalmış güzelliklerin turizme kazandırılması için çalışma başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bu kapsamda Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası'nda bulunan Ablak Taşı'nı Ordu turizmine kazandırdı." ifadelerine yer verildi.

Ablak Taşı üzerine 100 metrekarelik çelik konstrüksiyonlu ahşap kaplamalı seyir terası, yürüyüş yolları, kamelya ve piknik masasının yanı sıra gerekli diğer malzemelerin yerleştirildiğine işaret edilen açıklamada, doğaya uyumlu seyir terasının manzaranın tadını çıkarmak isteyenlerin ilk tercihi olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Kültür Sanat
Uzi ve Ebo Birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu, restler peş peşe geldi

Birbirine girdiler! Küfürler havada uçuştu, restler peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Sabancı, Hande Erçel ayrılığının ardından eğlencede görüntülendi

Ayrılık sonrası ilk görüntü geldi! Herkes aynı yorumu yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.