Çambaşı Yaylası'nda Yeni Seyir Terası Turizme Katkı Sağladı

Ordu'nun 1500 rakımlı Çambaşı Yaylası'nda, yörede "Ablak Taşı" olarak bilinen kayalık üzerine inşa edilen seyir terası bölgenin turizmine katkı sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Çambaşı Yaylası'nda eşsiz bir manzaraya sahip Ablak Taşı üzerine inşa edilen seyir terasının, yerli ve yabancı turistlerin yeni turizm noktası haline geldiği belirtildi.

Yaylanın modern konaklama alanları, kış sporları çeşitliliği ve eşsiz doğa güzelliğiyle ilgi görmeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Ordu'nun 19 ilçesinde gizli kalmış güzelliklerin turizme kazandırılması için çalışma başlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, bu kapsamda Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası'nda bulunan Ablak Taşı'nı Ordu turizmine kazandırdı." ifadelerine yer verildi.

Ablak Taşı üzerine 100 metrekarelik çelik konstrüksiyonlu ahşap kaplamalı seyir terası, yürüyüş yolları, kamelya ve piknik masasının yanı sıra gerekli diğer malzemelerin yerleştirildiğine işaret edilen açıklamada, doğaya uyumlu seyir terasının manzaranın tadını çıkarmak isteyenlerin ilk tercihi olduğu kaydedildi.