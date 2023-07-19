Çağdaş Türk ressamı Devrim Erbil'in Bodrum'da sergisi açıldı

Çağdaş Türk resminin önemli temsilcilerinden sanatçı Devrim Erbil'in, Bodrum'da 'Devrim' adlı sergisi Kumbahçe Mahallesi'ndeki galeride açıldı. Sergi, farklı tekniklerin kullanıldığı birçok özel yapıttan oluşuyor. Erbil, sergideki eserlerini ziyaretçilerle yakından ilgilendi ve fotoğraf çektirdi. Sergi, 13 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilir.