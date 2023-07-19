Çağdaş Türk ressamı Devrim Erbil'in Bodrum'da sergisi açıldı
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Çağdaş Türk resminin önemli temsilcilerinden sanatçı Devrim Erbil'in, Bodrum'da 'Devrim' adlı sergisi Kumbahçe Mahallesi'ndeki galeride açıldı. Sergi, farklı tekniklerin kullanıldığı birçok özel yapıttan oluşuyor. Erbil, sergideki eserlerini ziyaretçilerle yakından ilgilendi ve fotoğraf çektirdi. Sergi, 13 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilir.
Çağdaş Türk resminin önemli temsilcilerinden sanatçı Devrim Erbil'in, " Bodrum'da Devrim" adlı sergisi açıldı.
Kumbahçe Mahallesi'ndeki galeride açılışı yapılan sergi, birbirinden farklı tekniklerin kullanıldığı birçok özel yapıttan oluşuyor.
Erbil, yoğun ilgi gören sergide misafirlerle yakından ilgilendi, fotoğraf çektirdi.
Devrim Erbil'in 20 eserinin yer aldığı sergi, 13 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilir.