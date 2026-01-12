Sivas'ta 755 yıllık medrese restore edilecek

Sivas'ta 1271 yılında Selçuklu Sultanı III. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde yapılan Buruciye Medresesi'nin restore edileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, tarihi ve kültürel mirasın en nadide eserlerinden olan ve tarihi kent meydanını süsleyen Buruciye Medresesi kapsamlı restorasyona alınıyor.

Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) vasıtasıyla kentte uygulanacak olan 2025 yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP), Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında hazırlanan projeler için imza töreni düzenlendi.

Tarihi Valilik binasında düzenlenen imza töreninde konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kentte kalkınmadan kültüre, üretimden turizme kadar her alanda güçlü ve bütüncül projeler yürüttüklerini belirtti.

Nitelikli projeler hazırlayarak hibe programlarından azami ölçüde faydalandıklarını ve bu kaynakları şehrin hizmetine sunduklarını aktaran Şimşek, "Bugün imzasını attığımız iki projemiz de bu anlayışın somut birer göstergesidir. CMDP ve SOGEP programları kapsamında desteklenen bu projelerin toplam yatırım tutarı 143 milyon lira olup, bunun 62 milyon liralık kısmı hibe olarak karşılanmaktadır. Bu tablo, proje üretme kapasitemizin ve finansman kaynaklarını etkin kullanma becerimizin açık bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Şimşek, proje kapsamında Buruciye Medresesi'nin kapsamlı restorasyona alınacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu projelerden biri, şehrimizin gözbebeği, tarihi ve kültürel mirasımızın en nadide eserlerinden olan Buruciye Medresemizin restorasyon projesidir. Bu proje ile birlikte Buruciye Medresemizde restorasyon sürecini fiilen başlatmış bulunuyoruz. Restorasyon ihalesinin de yapılmış olması, sürecin planlı ve kararlı bir şekilde ilerlediğini göstermektedir. Diğer taraftan Doğadan Sanata Kök Boya Atölyesi projemiz ile geleneksel üretim kültürümüzü yeniden canlandırmayı, yerel değerlerimizi koruyarak ekonomik ve kültürel sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyoruz. Bu yönüyle proje, geçmişten aldığımız mirası geleceğe taşıyan stratejik bir adımdır."

İmza törenine Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Şarkışla, Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Çalışkan, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş, Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun ve Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Gevher Gümüşer katıldı.

Buruciye Medresesi

Buruciye Medresesi, sağlam kalmış muhteşem taç kapısıyla Sivas'ın ve Anadolu'nun en ünlü yapıları arasındadır.

1271 yılında Selçuklu Sultanı III. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde yapılan medrese Hamedan (İran) yakınlarındaki Burucerd'den gelme Muzaffer Burucerdi tarafından fizik, kimya, astronomi öğretimi için yaptırıldı.

Mimarı belli olmayan yapı, Anadolu'da simetrisi en düzgün medrese planına sahiptir. Açık avlulu medrese, kesme taştan örülmüştür. Dört eyvanlı ve iki katlıdır.

Buruciye Medresesi, dışa taşkın taç kapısının yanlarındaki mukarnaslı iki penceresi ve köşelerdeki yivli kuleleriyle, uyumlu öğelerden oluşan çok düzenli bir görünüm taşımaktadır.