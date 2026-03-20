Bursalı iki genç müzisyen Almanya'da eğitim hakkı kazandı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Devlet Konservatuvarından mezun olan piyanist Mert Görgül ile fagot sanatçısı Yağmur Deniz Turan, Almanya'daki Hochschule für Musik Karlsruhe'de eğitim almaya hak kazandı.

Piyanoya 6 yaşındayken başlayan ve lisans eğitimini BUÜ Devlet Konservatuvarında tamamlayan 23 yaşındaki piyanist Görgül, Almanya'da girdiği yetenek sınavından tam puan alarak 1971 yılından beri faaliyette olan Hochschule für Musik Karlsruhe'de yüksek lisans eğitimi almaya hak kazandı.

Aynı sınavda tam not alan BUÜ Devlet Konservatuvarının lise bölümünden geçen yıl mezun olan fagot sanatçısı 18 yaşındaki Turan da lisans eğitimine Hochschule für Musik Karlsruhe'de devam edecek.

Nisan ayında Almanya'ya yola çıkacak Görgül ve Turan, eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönüp kendileri gibi yetenekli sanatçılar yetiştirebilmeyi hedefliyor.

"Çok iyi orkestralarla sahne almak isterim"

Piyanist Mert Görgül, AA muhabirine, 11 yaşındayken Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarının sınavlarını kazandığını belirterek, ortaokul ve lise eğitimini bu okulda tamamladığını söyledi.

Lisans eğitimini BUÜ Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü akademisyeni Doç. Dr. Emre Elivar'ın öğrencisi olarak tamamladığını dile getiren Görgül, 2018 ve 2019'da dünyaca ünlü piyanist İdil Biret'ten atölye eğitimleri aldığını kaydetti.

Eğitim sürecinde farklı teknik ve yaklaşımları öğrendiğini ifade eden Görgül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu anda Hochschule für Musik Karlsruhe'de yüksek lisans yapan Masaya Kamei adında bir piyanist var. Kendisi dünyaca tanınan bir virtüöz. Dünyadaki en prestijli yarışmalarda dereceler almış bu kişiyle aynı okulda yüksek lisans yapacak olmam heyecanlandırıyor. Eğitimlerimi tamamladıktan sonra ülkemde kendimi göstermek, kendimi tanıtmak ve çok iyi orkestralarla sahne almak isterim."

"Daha fazla fagot sanatçısı yetiştirmek istiyorum"

Yağmur Deniz Turan da küçük yaşlarda keman çalarak başladığı müzik yolculuğuna 9 yıldır fagotla devam ettiğini anlattı.

Lise öğrenimini BUÜ Devlet Konservatuvarı'nda görevli akademisyen Merve Aktaş'ın öğrencisi olarak tamamladığını belirten Turan, bu süreçte Almanya'nın çeşitli şehirlerindeki profesörlerden ders aldığını söyledi.

Turan, Almanya'da lisans eğitimini alırken bir yandan orkestralarda görev yapmak istediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"En büyük hayalim eğitimlerimin ardından Türkiye'ye dönüp bana bunca yıl bu kadar katkı sağlamış öğretmenlerim gibi birikimlerimi genç nesillere aktarmak. Daha fazla fagot sanatçısı yetiştirmek istiyorum."

BUÜ Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Emre Elivar, eski öğrenciler Görgül ve Turan ile gurur duyduğunu ifade etti.