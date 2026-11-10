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Bursa Orkestrası, 10 Kasım konserinde Atatürk'ün sevdiği eserleri seslendirdi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Tayyare Kültür Merkezi'nde konser düzenledi. Şef Oğuz İmrak yönetimindeki Bursa Orkestrası, Atatürk'ün sevdiği eserleri seslendirdi; sanatseverler konseri alkışladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla konser düzenlendi.

Tayyare Kültür Merkezi'ndeki konserde, şef Oğuz İmrak yönetiminde sahne alan Bursa Orkestrası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği eserlere yer verdi.

Sanatseverlerin ilgi gösterdiği konserde, "Vardar Ovası", "Fikrimin İnce Gülü", "Bülbülün Kanadı Sarı" ve "Bülbülüm Altın Kafeste" gibi eserler seslendirildi.

Konser sonunda solistler, şef ve orkestra sanatseverler tarafından alkışlandı.

Kaynak: AA
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