Bursa'da 700. yıla özel hat sergisine yoğun ilgi

Bursa'nın fethi etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen " Bursa'nın Kalem Güzelleri" hat sergisi, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Bab-ı Nun Derneği üyeleri tarafından hazırlanan serginin açılışına çok sayıda davetli ve sanatsever katıldı. Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen serginin açılışı, protokol üyeleri ve sanatçıların katılımıyla yapılan kurdele kesimiyle başladı. Açılış programına Uludağ Üniversitesi Tasavvuf bölümü hocalarından Prof. Dr. Mustafa Karahoca da katıldı. Açılışın ardından davetliler sergiyi gezerek, eserler hakkında bilgi aldı. Sergide Bursa'daki 7 koleksiyonerin uhdesinde bulunan ve tarihe mal olmuş 55 üstadın eseri ilk kez gün yüzüne çıkarıldı. Osmanlı saray hattatlarından halk arasında ün kazanmış sanatkarlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan eserler, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı. Sergide İsmail Zühtü, Mustafa Rakım Efendi, Mahmud Celaleddin, Ali Sırrı Efendi, Şefik Bursalı, Mustafa Bekir Pekten, Cemil Bilgiç ve Hasan Çelebi gibi önemli isimlerin eserleri yer alıyor. Bursalı koleksiyonerler İrfan Altıkardeş, Mahmut Şahin, İhsan Çağlar, İbrahim Ethem Gören, Fatih Yurttakal, Behtinaz Kükrek ve Ali Özden'e ait eserler de sergide sanatseverlerle buluştu.

Öte yandan, aynı tarihlerde merkezin Sami Güner Galerisi bölümünde son 30 yılda Bursa'da yetişmiş ve icazet almış 25 hattatın 60 eseri de ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Günümüz sanatçılarının eserlerinin yer aldığı bölümde, isteyen sanatseverler eserleri satın alabiliyor ya da sipariş verebiliyor.

Serginin organizatörü hattat Mahmut Şahin, iki yıl süren yoğun bir çalışmanın ardından serginin hayata geçirildiğini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programda konuşan Prof. Dr. Mustafa Karahoca ise hat sanatının korunmasının önemine dikkat çekerek, "Mirası muhafaza etmemiz gerekiyor. Buna inanmak; fakat bunu alıp usulünce saklamamız, korumamız ve muhafaza etmemiz gerekiyor. 500 yıl sonra ister Bursa'da, ister Bosna'da, ister Bağdat'ta olsun, o hat sergilenecek inşallah. Ancak bu bizim göstereceğimiz ilgiyle mümkün olacak. Kendiliğinden oluşacak bir şey değil; bizim sahiplenmemizle yakından ilgilidir.

Bu nedenle burada yaşayan dostlarımızın da emekleri ve hakları sergilenecektir. Verilen bilgiye göre Mahmut Bey, gerçekten Bursa için bir şanstır. Allah ondan razı olsun. İnsanlar yetiştirdi, bir nesil yetiştiriyor. İnşallah bundan sonraki mescidilerle birlikte bu güzellikler tarihe intikal edecek ve bu atar damar usulüne uygun bir şekilde yaşamaya, hayat vermeye devam edecektir" dedi.

Ücretsiz olarak ziyaret edilebilen sergi, 12 Nisan'a kadar 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Tayyare Kültür Merkezi'nde sanatseverleri ağırlamaya devam edecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı