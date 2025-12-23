Haberler

Bursa'nın Fethi'nin 700. yılı 2026'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Bursa'nın Fethi'nin 700. yılı 2026'da çeşitli etkinliklerle kutlanacak
Güncelleme:
Bursa'nın Fethi'nin 700. yıl dönümü için düzenlenecek etkinlikler tanıtıldı. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde yapılan toplantıda çeşitli kültürel etkinliklerin 2026 yılına kadar süreceği duyuruldu. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, etkinliklerin geniş katılımlarla yapılacağını belirtti.

Bursa'nın Fethi'nin 700. yıl dönümü kapsamında gelecek yıl düzenlenecek "700 Yıldır Buradayız: Bursa'nın Fethi'nin 700. Yılı" etkinlikleri tanıtıldı.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde Osmangazi Belediyesince organize edilen tanıtım toplantısında, hikaye dinletisinin yanı sıra mehter, kılıç kalkan, hacivat ve karagöz ile dans gösterileri sunuldu.

Toplantıda, Uluslararası Tarihi Kent Koşusu, rahvan at yarışları, konserler, şiir yarışmaları, çocuklara yönelik etkinlikler ve kültürel buluşmalara kadar düzenlenecek programların 2026 yılına yayılacağı duyuruldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, toplantıda yaptığı konuşmada, Osmanlı'nın ilk payitahtı Bursa'nın Fethi'nin 700. yılı için ekiplerinin 8 aydır çalışma yürüttüğünü söyledi.

Etkinliklerin 2026'ya yayılacak programlarla gerçekleştirileceğini bildiren Aydın, "Normal şartlarda fetih etkinlikleri ve Osman Gazi'yi anma şenlikleri 6 Nisan'da başlar ve bir ay boyunca devam ederdi. Nisan ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenlerdik." dedi.

Programlara ilişkin bilgi veren Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir yıl boyunca anma ve kutlama etkinlikleri yapılmasına karar verildi. Bu kapsamda 36 kardeş şehrimizin Bursa'da buluşmasıyla Balkanlar'dan Kafkaslar'a, Orta Asya'dan Uzak Doğu'ya, Avrupa'dan dünyanın dört bir yanına uzanan etkinlikler düzenlenecek. 700 yıldır buradayız, Allah'ın izniyle daha nice 700 yıllar bu topraklarda var olacağız. Özellikle günümüzde emperyalizmin ülkemiz etrafında çevirdiği oyunlara, sinsi planlara ve bize biçilen rollere karşı bu birlik ve beraberlikle durmaya devam edeceğiz. Anadolu'yu ve Bursa'yı nasıl 700 yıl önce yurt edindiysek, inşallah Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi Cumhuriyet'imiz payidar olacak ve hep birlikte bu topraklarda yaşamaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Kültür Sanat
