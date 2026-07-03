Bursa'nın fethinin 700. yılına özel beste yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Türk Müziği Sözlü Eserler Beste Yarışması"nda 350 eser arasından seçilen 7 eser ödüle layık görüldü.

Bursa'nın fethinin 700. yılı etkinlikleri kapsamında, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından "Türk Müziği Sözlü Eserler Beste Yarışması" düzenlendi. Yarışmada 350 eser arasından dereceye giren 7 eser için Ahmet Vefik Paşa Tiyatro Salonu'nda ödül töreni gerçekleştirildi.

Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı başkanlığındaki jüri tarafından titizlikle değerlendirilen eserler arasından ödüle layık görülen besteler, düzenlenen törende sanatseverlerle buluştu.

Yarışmada, Mustafa Eren Güzel'in Büzürk makamındaki "Büzürk Frengi Fer Beste" adlı eseri birincilik ödülüne layık görüldü. Programda dereceye giren eserler seslendirilirken, eser sahiplerine ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Bursa'nın fethinin 700. yılına yakışır anlamlı bir organizasyona imza attıklarını belirtti.

Geçmişten bugüne uzanan kültürel mirası geleceğe taşımayı hedeflediklerini ifade eden Belviranlı, "Geçmişten bugüne ulaşan geleneğimizi geleceğe taşımak adına hazırlanan bu kıymetli eserleri Bursa'mıza, ülkemize ve sanatseverlerimize armağan etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geçmişimizi yad ederken geleceğe de umutla bakıyoruz" dedi.

Yarışmaya 350 eserle başvuru yapıldığını belirten Belviranlı, 3 mansiyon, 1 özel ödül ile birincilik, ikincilik ve üçüncülük olmak üzere toplam 7 eserin ödüle layık görüldüğünü ifade ederek, değerlendirme sürecinin büyük titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Ödül törenine AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu ile çok sayıda davetli katıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı