Üye Girişi
Haberler

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde Yeşil Iguana Popülasyonu Artıyor

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde Yeşil Iguana Popülasyonu Artıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde koruma altındaki yeşil iguanaların popülasyonu artarken, 25 yavru iguana erişkinliğe ulaştı. Hayvanat bahçesi, nesli tehlike altında olan türler için doğal yaşam alanı sunarak hayvan refahını önceliyor.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğine (EAZA) tam üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde koruma altındaki yağmur ormanlarının yerlisi yeşil iguanaların popülasyonu artıyor.

Osmangazi ilçesi Soğanlı mevkisinde 206 bin 600 metrekare alandaki Büyükşehir Belediyesine ait tesis, hayvan barınaklarının yanı sıra 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisi ile hayvanlar için doğal yaşam alanı sunuyor.

Nesli tehlike altında olan bazı türlere de ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinde ziyaretçiler, 133 türden 882 hayvanı görebiliyor.

Daha önce tek başına ayrı alanda bulunan yeşil iguana, 5 yıl önce yanına getirilen eşiyle bu alanda yaşamını sürdürüyor.

Son 5 yılda 125 yavru veren çiftin 100 yavrusu, yurt içindeki başka hayvanat bahçelerine gönderildi. Kendilerine ayrılan ısıtmalı alanda bakımları sürdürülen 25 yavru ise erişkinliğe ulaştı.

Bölgelerinde yaşamlarını sürdüren iguana kardeşler, ilginç görüntüleri ve yaklaşık 2 metreye ulaşan boylarıyla ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

"Onlara huzurlu bir yaşam ortamı hazırladık"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Koordinatörü Erdem Saker, AA muhabirine, tesisteki 2 iguananın daha önce ayrı alanlarda barındırıldığını söyledi.

Yaklaşık 5 yıl önce yapılan düzenlemeyle bunları bir araya getirdiklerini belirten Saker, "Bahçemizdeki yeşil iguanalarımızın barınağını ısıtma ve aydınlatma olanaklarıyla donatarak onlara huzurlu bir yaşam ortamı hazırladık." dedi.

Saker, diğer hayvanlar gibi iguanaların yaşam ortamlarına da özen gösterdiklerini dile getirdi.

Hayvanat bahçesinde kalan 25 iguanayı EAZA standartlarına uygun barınma ve besleme imkanlarıyla yetiştirdiklerini anlatan Saker, şöyle konuştu:

"Hayvanat bahçemiz hayvanlarımızın sadece ziyaretçilerimiz tarafından görülebildiği yerler değil, burası aynı zamanda nesli tükenme tehdidi ile karşı karşıya olan hayvanların tür korumasına katkı sağlamak amacıyla koruma altında tutuldukları, hayvan refahının öncelendiği doğal yaşam alanlarıdır. Bu çalışmalar geçmişte bazı hayvanların nesillerinin tükenmesi gibi durumlardan hayvanları korumayı amaçlıyor. Yeşil iguanamız gibi diğer türler de burada en iyi yaşam koşullarına sahip oldukları için hayatlarını sürdürüyor."

Yeşil iguana

Orta ve Güney Amerika orijinli, çoğunlukla otçul bir kertenkele türü olan yeşil iguanalar, yavru oldukları dönemde küçük böcekleri de yiyebiliyor.

Yağmur ormanlarında özellikle su çevresindeki ağaçlar üzerinde yaşayan iguanalar, tehlike yaklaştığında genellikle ağaçtan suya atlayıp yüzerek uzaklaşıyor.

Tırmanma yetenekleri gelişmiş olan, bir ağaçtan diğerine geçebilen bu hayvanlar, 12 ila 15 metre yükseklikteki dallardan aşağıya atlayabiliyorlar.

Parlak renkleri nedeniyle evcil hayvan olarak popüler bir tür olan iguanaların bakımı, alan gereksinimleri, özel aydınlatma ve ısı ihtiyaçları nedeniyle güçlükle yapılıyor.

Yaklaşık 10 yıl ortalama ömrü olan bu sürüngenler, 4-6 kilograma kadar ulaşabiliyor, boyları ise 120 ila 190 santimetre arasında değişiyor.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Kültür Sanat

Hayvanat Bahçesi Kültür Sanat Hayvanlar Güncel Yaşam Çevre Bursa Doğa

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü

 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun

Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindi

 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu

Keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı

Tacizcisini böyle kayda aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polatlı 1926 Mardin 1969 Maçı Hakkında Menemen FK - Van Spor Maçı Yayın Bilgisi Polatlı 1926 Mardin 1969 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Polatlı 1926 Mardin 1969 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Menemen FK Van Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Menemen FK Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Menemen FK Van Spor maçı kaç kaç? Bursa Nilüfer Orduspor 1967 Maçı Hakkında Aliağa 1922 Konyaspor Maçı Hakkında Bursa Nilüfer Orduspor 1967 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursa Nilüfer Orduspor 1967 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, maç kaç kaç? Aliağa 1922 Konyaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Aliağa 1922 Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Aliağa 1922 Konyaspor kaç kaç? Arnavutköy - Derince Maçı Yayın Bilgisi Alanya 1221 FSK - Küçükçekmece Sinop Maçı Bilgileri Arnavutköy Belediyesi Derince Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Arnavutköy Belediyesi Derince Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });