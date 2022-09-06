Bursa haberleri... Bursa UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na dahil oldu

Bursa haber: Zanaat ve halk sanatları dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı üyesi olan Bursa, UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na da dahil edildi.

Zanaat ve halk sanatları dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı üyesi olan Bursa, UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na da dahil edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başta tarihi ve kültürel mirası olmak üzere tüm değerleriyle Bursa'yı dünya vitrinine çıkaran Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

2014 yılında Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren kent, geçen yıl da çini ve Bursa ipeğinin ön planda olduğu "zanaat ve halk sanatları" dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmuştu.

Tanıtım faaliyetleri kapsamında özellikle uluslararası örgütlenmeler içinde yer alan Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları sonucunda Bursa şimdi de UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na (GNLC) üye oldu. 2013 yılında oluşturulan, üye şehirler arasında ikili öğrenmeyi ve diyaloğu geliştirip, dünya şehirlerindeki hayat boyu öğrenme uygulamalarını destekleyen Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na son genişlemede Bursa ile Sakarya ve Yozgat da dahil edildi.

Üye sayısı 217'den 294'e yükselen ağda, Türkiye'den ayrıca Konya, Eskişehir, Hatay, Afyonkarahisar, Balıkesir ve İzmir yer alıyor.

Almanya'nın Hamburg şehrinde bulunan UNESCO Hayat Boyu Öğrenme Enstitüsü tarafından yürütülen Öğrenen Şehirler Küresel Ağı programına dahil olan Bursa, diğer şehirlerle bilgi paylaşımında bulunabilecek, uzmanlar ve profesyonellerden oluşan ağla iletişim içinde olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, turizm hedefleri doğrultusunda kentin değerlerini dünya vitrinine çıkarmanın derdi ve heyecanı içinde olduklarını belirtti.

Şehrin tanıtımı için uluslararası organizasyonlarda yer almaya gayret ettiklerini anlatan Aktaş, "2014 yılında Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalıkızık ile başlayan UNESCO yolculuğumuza geçtiğimiz yıl Yaratıcı Şehirler Ağı üyeliğini ekledik. Son olarak yaptığımız çalışmalarla da UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı'na dahil olduk. Bu sayede birliğe üye 294 şehirle öğrenme ve diyalog merkezli ilişkiler kurularak, hayat boyu öğrenme uygulamalarını geliştireceğiz. Bursa'mızın, UNESCO Öğrenen Şehirler Küresel Ağı üyelik sürecinde emek veren, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyor, üyeliğimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz da Aktaş'a gönderdiği mektupta, Bursa'nın üyeliğini tebrik etti.