Bursa Devlet Tiyatrosu "Scapin ve Yeni Dolapları" oyununun prömiyerini bu akşam yapacak

Bursa Devlet Tiyatrosu, Orhan Veli Kanık çevirisi ve Vlad Trifaş yönetiminde 'Scapin ve Yeni Dolapları' oyununun prömiyerini bu akşam gerçekleştiriyor. Oyun, gençlerin aşkına müdahale eden otoriter ailelere karşı verilen mücadelenin mizahi bir dille anlatıldığı klasik bir komedi.

Bursa Devlet Tiyatrosu, Fransız yazar Moliere'in kaleme aldığı "Scapin ve Yeni Dolapları" oyununun prömiyerini bu akşam gerçekleştirecek.

Orhan Veli Kanık çevirisiyle sahneye taşınan "Scapin ve Yeni Dolapları" oyunu, Vlad Trifaş'ın yönetmenliğinde sahnelenecek.

Klasik komedinin güncel bir yorumla harmanlandığı oyunun müzikleri de yine yönetmenin imzasını taşıyor.

Dekor tasarımını Büşra Eroğlu, kostüm tasarımını Berna Yavuz, ışık tasarımını Tolga Korucuoğlu'nun üstlendiği oyun, mizahın gücüyle ele aldığı temalarıyla izleyiciye keyifli bir tiyatro akşamı sunacak.

Gençlerin aşkına müdahale eden otoriter ailelere karşı zeka ve kurnazlıkla verilen mücadelenin anlatıldığı oyunun prömiyeri, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde bu akşam saat 20.00'de yapılacak.

Oyun, 29-30 Ocak'ta saat 20.00'de, 31 Ocak'ta 15.00 ve 20.00 saatlerinde aynı sahnede tiyatroseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz - Kültür Sanat
