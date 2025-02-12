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Bursa'da Zaman Sanat Zamanı Etkinlikleri: Tuna Kiremitçi ve Müge Alpay Konser Verdi

Bursa'da Zaman Sanat Zamanı Etkinlikleri: Tuna Kiremitçi ve Müge Alpay Konser Verdi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Bursa'da Zaman Sanat Zamanı' etkinlikleri kapsamında Tuna Kiremitçi ve Müge Alpay, Tayyare Kültür Merkezi'nde konser verdi. Bursalı müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, sanatçılar sevilen şarkılarını seslendirdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında şarkıcı Tuna Kiremitçi ve Müge Alpay konser verdi.

Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Tuna Kiremitçi ve Müge Alpay, "Diğer Yarım ", "Hayatının Hatası", "Dilek Taşı" ve "Ellerimde Çiçekler" gibi şarkıları Bursalı hayranlarıyla birlikte söyledi.

Sanatçı Müge Alpay'ın zaman zaman sergilediği keman performansı sanatseverlerden beğeni aldı.

Konser sonunda müzikseverleri selamlayan Tuna Kiremitçi ve Müge Alpay ikilisi uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat
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