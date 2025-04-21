Bursa'da Zaman Sanat Zamanı Etkinliği: Kürşat Başar Orkestrası ve Ezgi Bıcılı Ruhları Besledi
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Bursa'da Zaman Sanat Zamanı' etkinliği kapsamında, Kürşat Başar Orkestrası ve Ezgi Bıcılı'nın gerçekleştirdiği konser, Bursalı müzikseverlere keyif dolu anlar yaşattı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında, Kürşat Başar Orkestrası ve Ezgi Bıcılı aynı sahneyi paylaştı.
Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere, Bursalı müzikseverler ilgi gösterdi.
Konserde Kürşat Başar Orkestrası ve Ezgi Bıcılı, Türkçe ve yabancı şarkılardan oluşan repertuvarı seslendirdi.
Gecede, ünlü film müziklerinin yanı sıra Türk pop müziğinden eserler seslendirilirken Bursalı sanatseverler de şarkılara eşlik etti.
Konserin sonunda solist ve orkestra, Bursalı müzikseverler tarafından alkışlandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat