Bursa'da Prof. Dr. Hayrettin Karaman için vefa programı düzenlendi

Bursa'da, Yıldırım Belediyesi tarafından ilahiyatçı yazar Prof. Dr. Hayrettin Karaman için vefa programı düzenlendi.

Tayyare Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, Yıldırım Belediyesi Kültür Yayınlarından çıkarılan Hayrettin Karaman'ın kaleme aldığı "Dert Söyletir Aşk Ağlatır" kitabı tanıtıldı.

Programda, güftesi Karaman'a, bestesi musikişinas Mehmet Kemiksiz'e ait özel ilahi albümü katılımcıların beğenisine sunuldu. İlahi olarak bestelenen 13 şiir için 13 ebru sanatçısının hazırladığı eserler sergilendi.

Vefa programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Karaman'ın Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi de olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Prof. Dr. Hayrettin Karaman hocamız sadece ilmi kimliğiyle değil, vesayete karşı dik duruşu ve mücadelesiyle de temayüz etmiş birisidir. Muhterem hocamız karşı karşıya kaldığı tüm zorluklara rağmen hikmet dolu yazılarıyla makaleleriyle sohbetleriyle bizlerin gönül dünyasını aydınlatmıştır. İslam fıkhından Müslümanların soru ve sorunlarına güncel çözüm yolları arayan içtihat kapısını açık tutmak için mücadele eden hocamızın bilinirliği bu yönleriyle ülkemiz sınırlarının ötesine ulaşmıştır. Ayrıca imam hatip neslinin yetişmesinde ilk imam hatip mezunlarından biri olarak hocamızın değerli emeği vardır. Prof. Dr. Hayrettin Karaman hocamıza Rabb'imden sağlıklı, bereketli ömürler niyaz ediyorum. Hocam olması dolayısıyla da kendisine ayrıca saygılarımı sunuyorum."

"Her zaman bize ufuk göstermiş bir hocamız"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz programda yaptığı konuşmada, Karaman'ın ilmi ve edebi kişiliğine değindi.

Yılmaz, "Fakülte yıllarımızda, imam hatip okullarımızdan itibaren hem sözüyle hem eseriyle hem de duruşuyla kendisinden hep müstefit olduğumuz muhterem hocamız. İmam hatip okullarının ve bir nesil davası için kendisini adamış ve her zaman bize ufuk göstermiş bir hocamız. Hayrettin hocamız bizim için bir ufuk olmuştur." ifadesini kullandı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, böyle bir etkinliği düzenlemekten dolayı mutluluk duyduklarını anlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fıkıh, hadis, tefsir, edebiyat, beşeri hayata dair meseleler gibi pek çok alanda eserler veren, nice müşkül meseleyi, çağın getirdiği problemlere çözüm üreten, sohbetleri ve şiirleriyle sayısız gönüle dokunan Prof. Dr. Hayrettin Karaman hocamıza bir nebze de olsa vefa borcumuzu ödeme gayreti içindeyiz. Ömrünü ilme adayan Hayrettin Karaman hocamız ilme ve düşünce dünyamıza birçok katkı sağlamıştır. Öğretim, tebliğ ve irşat faaliyetleri ile binlerce öğrenci yetiştirmiştir. Sadece ilmi kimliğiyle değil vesayete karşı dik duruşu ve mücadelesiyle de temayüz etmiş bir isimdir."

Prof. Dr. Hayrettin Karaman da kendisi için böyle bir program düzenlenmesinde emeği geçenlere ve programa katılanlara teşekkür etti.

"İlme Adanmış Bir Ömür; Hayrettin Karaman'a Vefa Paneli"nin de yapıldığı programa, AK Parti Bursa Milletvekilleri Osman Mesten, Mustafa Yavuz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile diğer davetliler katıldı.