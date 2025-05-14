Bursa'da Müzik Festivali Coşkusu

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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Bursa'da Zaman Sanat Zamanı' etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği ve Fasıl Müziği konserleri gerçekleştirildi. Katılımcılar, sevilen eserlerle dolu gösterilere büyük ilgi gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bursa'da Zaman Sanat Zamanı" etkinlikleri kapsamında, Bursa Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü konser verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Cemile Kara Polat yönetti.

Müzikseverlerin ilgi gösterdiği konserde solist ve orkestra Türk Halk Müziği'nin sevilen eserlerinden oluşan repertuvara yer verdi.

Konser sonunda solist, şef ve orkestra alkışlandı.

"Beraber ve Solo Şarkılar" konseri düzenledi

Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Müziği Korosu bünyesindeki akademik personelin oluşturduğu Uludağ Fasıl Topluluğu "Beraber ve Solo Şarkılar" konseri düzenledi.

Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Süveyda Çolakoğlu yönetti.

Konserde Fasıl Müziği'nden seçkin eserlerden oluşan geniş bir repertuvara yer verildi.

Gecede "Ok Gibi Hublar", "İltimas Etmeye Yare Varınız","Ey dilberi işvebaz", "Söğüdün Yaprağı Narindir" ve "İşte Seni Seven Benim" gibi eserler solistler tarafından seslendirildi.

Konser sonunda solistler, şef ve orkestra, müzikseverlerce alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat
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